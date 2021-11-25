İşte algı operasyonları ve spekülatif ataklara karşın ekonominin gerçek tablosu

KAPASİTE KULLANIMI ZİRVEDE

Ekonomideki üretim çarkına ilişkin en önemli veri kapasite kullanım oranında da Türkiye son yılların zirvesini yaşıyor. Kasım ayı itibariyle kapasite kullanım oranı yüzde 78,1 ile son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇIĞI DA AŞAĞI ÇEKTİ

Kamu maliyesinin güçlü yapısını ortaya koyan kamu borcu ile bütçe açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya oranı gibi kalemlerde de Türkiye uluslararası standartlara göre çok güçlü bir yapıya sahip bulunuyor. Hükümetin bu yıl için koyduğu projeksiyonda bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 4,5 olarak hedeflenmişti. Şu anda yüzde 3,5'e kadar düşürülen bu oranın yıl sonuna kadar daha da aşağıya düşmesi bekleniyor. Avrupa Birliği'nin üye ülkeler için belirlediği Maastricht Kriterleri'nde yüzde 60 seviyesi aşılmaması gereken eşik olarak kabul edilirken, Türkiye'nin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranı ise yüzde 39,5'te seyrediyor.