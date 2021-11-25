İşte algı operasyonları ve spekülatif ataklara karşın ekonominin gerçek tablosu

Türkiye ekonomisine ilişkin temel göstergeler, kurlardaki hareketliliğin spekülatif olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Kur üzerinden yapılan saldırılarla oluşturulan spekülatif fiyatlamaların kasine; büyüme, yatırım, istihdam, ihracat başta olmak üzere ekonomideki aktivitenin güçlü olduğunu gösteren onlarca parametre var. Turizm gelirleri ile konut, araba, beyaz eşya satışları gibi harcama kalemlerinde de Türkiye geçmiş dönemlere göre artan bir ekonomik hareketlilik yaşıyor. Benzer bir parlak tablo, kamu maliyesinin güçlü yapısını ortaya koyan verilerde de var.
ÇİFT HANELİ BÜYÜME GELİYOR
Ülke ekonomisinin bütün alt kalemlerinin yansıması olan büyüme rakamında Türkiye bu yıl zirveye oynuyor. Zorlu pandemi yılında yüzde 1,8 büyüyen Türkiye, bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7, ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 büyüme kaydetti. Haftaya açıklanması beklenen üçüncü çeyrek büyümesinin de çift haneli olması bekleniyor. Büyümenin önce göstergeleri yılın son çeyreğinde de güçlü büyümenin sürdüğünü gösteriyor. Türkiye'nin 2021'i yüzde 9-10 bandında bir büyümeyle kapatması bekleniyor.
İHRACATI BU YIL 50 MİLYAR DOLAR ARTTIRDIK
Büyümeye güçlü destek veren kalemlerin başında gelen ihracattaki performans, parmak ısırtıyor. Geçen yıl 169 milyar dolar ihracat yapan Türkiye, yıl başından bu yana ihracatını yaklaşık 50 milyar dolar arttırdı. Türkiye'nin 12 aylık ihracatı Ekim sonu itibariyle 215,7 milyar dolara çıktı. Yurt dışından gelen siparişlere yetiştirmekte zorlanan ihracatçı işletmeler, birçok sektörde 6 ay sonrasına kadar sipariş kotalarını doldurmuş durumda. İhracattaki güçlü performans, geçen yıl 43 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaret açığının 18,4 milyar dolara kadar düşürülmesinde büyük rol oynadı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,3'e çıktı. Yenişafak'ta yer alan haberin detayları şöyle: