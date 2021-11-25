Eski bakanlardan Masum Türker, CNN Türk ekranlarında 2001'deki ekonomik krizde neler yaşandığına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye yönelik dış baskıların 2001 krizinin yaşanmasına neden olduğunu söyleyen Türker, IMF'nin ikinci adamı olan Stanley Fischer'in krizdeki rolüne değindi.

IMF YETKİLİSİ 'PARA VERMEYİN' DEDİ

Kriz günü Halk Bankası'nın paraya ihtiyaç duyduğunu ancak Fischer'in Merkez Bankası'na "Vermeyin" dediğini aktaran Türker, "Vermeyince o zaman iki bankadan yüzde 7500 faizden bankalar ihtiyacını gideriyor. O ihtiyaç giderilince döviz fırlıyor." dedi.





"KRİZ OLMUŞ KRİZE GEREKÇE YARATILIYOR"

Aslında saat 11.00'e doğru piyasada çılgınlık başladığını belirten Türker, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Anayasa kitapçığını fırlatınca ve Bülent Ecevit açıklama yapınca piyasaların bir kulp bulduğunu öne sürdü.

Türker, "Kriz olmuş krize gerekçe yaratılıyor. Ne Ahmet Necdet Sezer bilerek yaptı o işi, ne de Ecevit'in krizin başladığından haberi yok. Çünkü hepsi toplantıda" diye konuştu.