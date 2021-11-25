Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nda 6 maddelik yol haritası belli oldu: Finansal şoklara karşı kararlı duruş

Aşırı fiyat artışlarının önüne geçme, faiz lobileri ile mücadelede yeni dönem başlıyor. Türkiye'ye karşı yürütülen operasyona karşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nı kazanacağız' açıklamasının ardından yapılan çalışmalara ulaşıldı.
ÇEVİK BİR YÖNETİM
Küresel çapta yaşanan arz daralması, tedarik sorunları, teknoloji ve sermaye tekelleşmesi zorluklarını dikkate alarak kırılgan bir ekonomik yapı yerine çevik ekonomik yapıya uygun politikalar yürütülecek. Finansal şoklara karşı kararlı bir duruş sergilenecek. Ekonominin çok yönlü ve rekabetçi üretim gücü artıracak. Sabah'ta yer alan habere göre, cari açığı azaltmak ve yerli üreticilerin ithal üreticiler yerine birbirleri ile etkileşimini artırmak için irade gösterilecek. Yeni yol haritasıyla klasik ekonomi öğretisinin gelişmiş ekonomileri örnek göstererek modellediği ve uzun bir süreci kapsayan kalkınma söylemine alternatif olarak inovasyon ve teknolojide büyük sıçrama stratejisi uygulanacak. Türkiye'de örneklerini savunma sanayi, otomotiv ve hizmet sektörlerinde başarıyla sergilenen bu strateji tüm sektörlerde yaygınlaştırılacak.
İHRACATA DESTEK
Geçmiş 10 yılda 160- 180 milyar dolar bandında bulunan ihracat rakamının bu yıl sonunda 200 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırması bekleniyor. Yatırımlar sonucu 2011-2020 döneminde Türkiye limanlarından yüklenen yük miktarı 162 milyon tondan 229 milyon tona, boşaltılan yükler ise 202 milyon tondan 267 milyon tona ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93.4 seviyesine ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay yüzde 1'in üzerine çıktı. Bankacılık sektöründe yerli ve yabancı bankalar net döviz fazlası veren konumda bulunuyor. Savunma sanayinde dışa bağımlılık azaltıldı.