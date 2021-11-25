Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nda 6 maddelik yol haritası belli oldu: Finansal şoklara karşı kararlı duruş



YENİ EKONOMİNİN YOL HARİTASI ŞEKİLLENDİ

Dinamik ekonomik yapıya uygun politikalar yürütülecek.

Finansal şoklara karşı kararlı bir duruş sergilenecek.

Üretim ve ihracata öncelik verilecek.

Genç nüfusun dinamizminden yararlanarak ekonominin çok yönlü ve rekabetçi üretim gücü arttırılacak.

Cari açığı azaltmak ve yerli üreticilerin ithal üreticiler yerine birbirleri ile etkileşimi arttırılacak.

İnovasyon ve teknolojide büyük sıçrama stratejisi uygulanacak.

ÇOK YÖNLÜ ÜRETİMDE TÜRKİYE SIRA ATLADI

Harvard Growth Lab tarafından hesaplanan ve ülkelerin endüstriyel kapasiteleri ile üretim uzmanlığı (knowhow) seviyelerini gösteren "The Atlas of Economic Complexity" verilerine göre Türkiye'nin ekonomik komplekslik sıralamasındaki yeri yükseldi. 2000'de 56'ncı iken, 2019'a 40'ıncı sıraya çıkıldı.