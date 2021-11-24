Eski KGB ajanı algı operasyonlarının nasıl yapıldığını anlattı: Demoralize olmuş bir kişi gerçek bilgiyi değerlendiremez

Bundan sonraki aşama elbette krizdir. Bir ülkeyi krizin eşiğine getirmek sadece altı hafta kadar sürebilir. Orta Amerika'da şimdi ve krizden sonra bunu görebilirisiniz. Şiddetli bir güç yapısı ve ekonomi değişikliği ile normalleşme dönemi denilen bir döneme girdiniz. Süresiz olarak sürebilir.

"NORMALLEŞME ALAYCI BİR İFADEDİR"

Normalleşme, 1968'de Sovyet tankları Çekoslavakya'ya girdiğinde Sovyet propagandasından ödünç alınan alaycı bir ifadedir. Yoldaş Brejnev kardeş Çekoslavakya'daki durumun artık normalleştiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak olan budur. Durum iğrenç bir şekilde kontrolden çıktı.

"ABD, BARIŞ ZAMANLARINDA YAŞADIKLARINI DÜŞÜNEN BAŞKA BİR NESİL YETİŞTİRİYOR"