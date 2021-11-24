Eski KGB ajanı algı operasyonlarının nasıl yapıldığını anlattı: Demoralize olmuş bir kişi gerçek bilgiyi değerlendiremez

Türkiye'ye dolar saldırısı düzenlenleniyor. Batı destekli ekonomik saldırının siyasi anlaşmazlık temelli olduğu aşikar görünüyor. Türkiye'nin büyüyen ekonomisine rağmen halkın refahına kasteden bu saldırının ana hedefi Başkan Erdoğan'ın halk ile olan bağını zayıflatmak dersek yanlış konuşmuş olmayız. Peki sosyolojik olarak istenilen sonuca ulaşılabilecek mi? Eski üst düzey KGB ajanı Bezmenov, Batı'nın ekonomik operasyonu nasıl gerçekleştirdiğini anlattığı yıllar önceki röportajı bugüne ışık tutuyor.
Eski KGB ajanı Yuri Bezmenov'un açıklamaları şöyle:
"ZAMANIN, PARANIN VE İŞGÜCÜNÜN SADECE YÜZDE 15'İ CASUSLUĞA HARCANIYOR"
"KGB'nin ana vurgusu istihbarat alanında değil. Benim görüşüme ve kalibremin birçok savunucusunun görüşe göre. Zamanın, paranın ve işgücünün sadece yüzde 15'i casusluğa harcanıyor. Diğer yüzde 85'i yavaş bir süreç ki bu ya ideolojik yıkılma ya da KGB'nin dilinde aktif olarak uygunsuzluk ya da psikolojik savaş olarak adlandırdığımız aktif önlemler diyoruz.
"DEMORALİZE OLMUŞ BİR KİŞİ GERÇEK BİLGİYİ DEĞERLENDİREMEZ"