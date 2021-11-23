CHP'de adrese teslim ihaleler zinciri! İmamoğlu'nun yalakası Necati Özkan'a milyonlar aktı partinin eski avukatı isyan etti

CHP'YE İCRA DAVASI AÇMIŞTI

Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yeniden aday olacağını ilan etmişti. İnce, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili "Meydanlar dolacak Muharrem İnce aday olacak. Bu böyle yarım kalır mı" ifadelerini kullanmıştı.

Muharrem İnce'nin bu çıkışına aynı saatte Ekrem İmamoğlu cephesinden jet hızıyla yanıt gelmişti. İmamoğlu'nun seçim döneminde kampanya direktörlüğünü yapan isim olan Necati Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün dünde kaldı cancağzım. Artık mekanın yeni sahibi var" ifadelerini kullanmıştı.





Özkan'ın "Dün dünde kaldı cancağzım. Artık mekanın yeni sahibi var" mesajına "Muharrem İnce Destek" adındaki Twitter hesabından belgeli bir yanıt gelmişti.

İnce'nin sosyal medya faaliyetini yürüten bu hesap, Özkan'ın alacakları için CHP'ye icra davası açtığını iddia etti ve bir belge paylaştı.

"Herkesin bir 'öykü'sü vardır cancağzım:) Para İçin mekana dava açıp mekana sahip belirlediğini zannetmek gibi!" mesajıyla paylaşılan söz konusu belgede, Özkan'ın sahibi olduğu "Öykü Reklam Hizmetleri A.Ş" adına CHP'ye 832 bin 500 TL'lik dava açıldığı görülüyor. Belgeye göre Öykü Reklam Hizmetleri A.Ş, alacakları nedeniyle CHP'ye icra takibi başlatıyor. CHP takibe itiraz ediyor. Bunun üzerine Öykü'nün sahibi Necati Özkan, itirazın iptali için dava açıyor.

FETÖ KUMPASLARINI SAVUNDU

Özkan'ın geçmişinde de peşini hiç bırakmayacak skandal paylaşımları var. FETÖ kumpaslarına destek veren, FETÖ'nün kapatılan yayın organlarına sahip çıkan Özkan, 26. Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ'un tutuklanmasını da savunmuştu. Özkan, Zaman gazetesine yönelik operasyonların ardından gazeteye destek eylemlerine katılmıştı.