CHP'de adrese teslim ihaleler zinciri! İmamoğlu'nun yalakası Necati Özkan'a milyonlar aktı partinin eski avukatı isyan etti

Likayat söylemleriyle yola çıkan CHP, yandaşlarına belediyeler üzerinden milyonlarca lira ihale vermeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını anlattığı kitabıyla gündeme gelen Necati Özkan'ın 'Öykü Reklam Hizmetleri A.Ş' şirketine CHP'li belediyeler eliyle verilen adrese teslim ihale tutarı 16 milyon lirayı aştı!
PARTİNİN ESKİ AVUKATI İSYAN ETTİ
10 yıl boyunca CHP'nin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, CHP'nin son olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi üzerinden yine Netaci Özkan'a 6 milyon liranın üzerinde verdiği ihaleye dikkat çekti.
Çiçek, "2014 yılı sonrası, CHP Genel Merkezi'ne milyonlarca liralık davalar açan, partiyi soymasına müsade etmediğim için yöneticilerle kötü olduğum; lakin kamuoyuna ilan ederim demem üzerine, 3 milyondan Nisan 2021'de feragat ettirdiğim cancağzım Necati Özkan, Hatay BB'den 2021'de 6 milyon almış!" ifadelerini kullandı.
SON KIYAK HATAY'A
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya ihalesiyle ilgili ortaya çıkan belgede, ihaleyi İmamoğlu'nun sağ kolu ve imaj danışmanı Necati Özkan'ın sahibi bulunduğu Öykü Ajans'ın aldığı görülüyor.