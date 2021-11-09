SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu küfürbaz Lütfü T.'ye tek kelime etmedi! Mandacı olduğunu itiraf etti

"ÜLKENİN ÇIKARLARI İÇİN YABANCILARA ŞİKAYET ETTİM"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri şu şekilde "Büyükelçiliklere yazı yazdım. Eğer Kanal İstanbul'a sizin ülkelerinizden bir şirket, kişi, müteahhit girer ve İstanbul'u talan eder, yağmalarsa o da ağır bedeller ödeyecektir dedim. "Bizi neden yabancılara şikayet ediyorsun?" diyorlar. Ülkenin çıkarlarını korumak, gözbebeğimiz İstanbul'u korumak ne zamandan beri yabancılara şikayet oldu. Bunu söyleyenler bizim milliyetçiliğimizi asla sorgulayamazlar. Cumhur İttifakı'nın en temel sorunu şu; birisi diyor ki "Ben milliyetçiyim", öbürü diyor ki "Ben her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına alırım." Bunlar koalisyon kurmuşlar. Hiç kimse merak etmesin. Bu ülkenin çıkarlarını koruyacağız, İstanbul'un talan edilmesine asla izin vermeyeceğiz. "