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    • Güncel
    • 05.11.2021 22:14
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    • 05.11.2021 22:32
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    Kemal Kılıçdaroğlu büyükelçilere iktidarı şikayet eden bir mektup gönderdi: Kanal İstanbul projesini desteklemeyin

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'de yer alan bütün büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' konulu bir mektup gönderdiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'un iklim krizine yol açacağını öne sürdüğü mektubunda, yabancı yatırımcılara büyükelçiler aracılığıyla, "Projeyi desteklemeyin" dedi. Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul mektubunu büyükelçi krizinin hemen ardından göndermesi tepki çekti. Haberin detayları...

    Kılıçdaroğlu büyükelçilere iktidarı şikayet etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim çılgın projem" diyerek bahsettiği devasa proje Kanal İstanbul Türkiye'deki lojistik sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralayacak. Türkiye'yi dünyanın en büyük ve önemli ticari koridorlarının hakimi yapacak kaldıraç projeye karşı muhalefet canhıraş bir şekilde engel olmaya çalışıyor.

    MİLLETİN BÜYÜKELÇİLERE ÖFKELİ OLDUĞU DÖNEMDE BÜYÜKELÇİLERDEN YARDIM İSTEDİ

    Kanal İstanbul projesine her fırsatta karşı çıkan ve yatırımcıları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkedeki büyükelçiliklere "projenin desteklenmemesi" üzerinde bir mektup yolladı.

    HESABINDAN PAYLAŞTI

    Mektubu sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, "Ülkemizdeki tüm büyükelçiliklere bugün kendi dillerinde gönderdiğim çağrı mektubudur. Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir; yok edilmesine izin vermeyeceğim. Milletimin bilgisine sunarım" dedi.

        Mektubunda, "İklim krizi tüm dünyanın ortak sorunudur. İlkim krizinden geçmekte olan dünyayı ağır bir şekilde etkileyecek bir proje bugün Türkiye'nin gündeminde" diyen Kılıçdaroğlu, "Kanal İstanbul Projesi', ekolojik sistemi altüst ederek sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya zarar verecek niteliktedir. İklim kriziyle mücadelenin ortak sürdürülmesi için Akdeniz havzasının en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul ve dünyamızın geleceği adına bu çağrının yapılması zorunlu bir hal almıştır" iddialarında bulundu.

        KILIÇDAROĞLU ÇAĞRI YAPTI: BU PROJEYİ DESTEKLEMEYİN

        Bugüne kadar onlarca kez yatırımcıları tehdit eden CHP lideri, büyükelçilerden ülkelerindeki şirketlerin projesi desteklememesi isteyerek, "Bütün dünyanın iklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele içinde olduğu bir süreçte, 'Kanal İstanbul' gibi ekosistem bütünlüğünü bozarak, doğaya geri dönüşü olmayan zararlar verecek bir projenin desteklenmesi, doğanın korunması ve iklim krizi ile mücadeleye taban tabana zıt niteliktedir. Ülkenizdeki yatırımcılar, Kanal İstanbul gibi her yönüyle dünya iklimine karşı bir hareket olan bu projeyi desteklememelidir.

        Bu, ülkemiz ile birlikte dünyanın iklimine de dönülmez bir zarar verecektir. İstanbul'a ihanet, dünyaya ihanet anlamına gelir. 'Kanal İstanbul Projesi'nin uygulamasının önlenmesi için mücadeleye devam edeceğim. Ülkemin iklimini, havasını, suyunu, toprağını korumak benim görevim. Sizlere de dünyayı korumak için çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.
            Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu büyükelçilere iktidarı şikayet eden bir mektup gönderdi: Kanal İstanbul projesini desteklemeyin
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