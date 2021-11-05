Kemal Kılıçdaroğlu büyükelçilere iktidarı şikayet eden bir mektup gönderdi: Kanal İstanbul projesini desteklemeyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim çılgın projem" diyerek bahsettiği devasa proje Kanal İstanbul Türkiye'deki lojistik sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralayacak. Türkiye'yi dünyanın en büyük ve önemli ticari koridorlarının hakimi yapacak kaldıraç projeye karşı muhalefet canhıraş bir şekilde engel olmaya çalışıyor.
MİLLETİN BÜYÜKELÇİLERE ÖFKELİ OLDUĞU DÖNEMDE BÜYÜKELÇİLERDEN YARDIM İSTEDİ
Kanal İstanbul projesine her fırsatta karşı çıkan ve yatırımcıları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkedeki büyükelçiliklere "projenin desteklenmemesi" üzerinde bir mektup yolladı.
HESABINDAN PAYLAŞTI
Mektubu sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, "Ülkemizdeki tüm büyükelçiliklere bugün kendi dillerinde gönderdiğim çağrı mektubudur. Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir; yok edilmesine izin vermeyeceğim. Milletimin bilgisine sunarım" dedi.