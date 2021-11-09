Şehit ailesine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan hain darbe girişiminden 1 sene önce FETÖ medyasında bakın nasıl tehditler savurmuş!

İyi Partili Lütfü Türkkan, Bingöl'de partisinin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit ağabeyini kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek küfretmişti.
Toplum vicdanını yaralayan bu olaya tepkiler çığ gibi büyürken Türkkan'ın daha önce katıldığı televizyon programlarında yaptığı skandallar bir kez daha ortaya çıktı.
FETÖ güzellemeleri ile tanınan Türkkan'ın, hain darbe girişiminden bir sene önce katıldığı FETÖ medyasında Türk Devleti'ni ve Türk milletini tehdit ettiği ortaya çıktı.
Türkkan söz konusu videoda "Seçim şu veya bu şekilde biter. Ama Türkiye'de seçimden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi mensuplarının önemli bir kısmının özellikle milletvekili seçilemeyenlerin Türkiye'de kalamayacağını düşünüyorum. Bu süreç artık tersine başlar. Bunun hesabının sorulmadan kapanması mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.
MİT İHANETİNE DESTEK VERİP SAHİP ÇIKTI
MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ kumpası olduğu tescillenmiş, arama yapan askerler ile savcıların örgütten talimat alarak hareket ettikleri belgelenmişti. Yargı ayrıca bu eylemlerin, devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna hükmetmişti.
Tüm bu bilgi ve belgelere rağmen sosyal medya hesabı üzerinden tetikçilik yapan Türkkan'ın, "Adana'da durdurulup aranan TIR'lara ait arama tutanağı. Bu silahlar El Nusra'da mı, IŞİD'de mı, PKK'da mı şimdi?" diyerek provokasyona soyunduğu görüldü.
FETÖ üst düzey yöneticisi Önder Aytaç'la FETÖ okullarının kapanması konusunda konuşan Türkkan terör örgütünden direktif aldı, Makedonya'daki FETÖ okullarının kapattırılmayacağı konusunda hainlere açıkça destek verdi. Aytaç'a yalakalık yapmaktan geri durmayan Türkkan, "Kardeşinle iftihar edeceksin" diyerek FETÖ'cülerin kirli işlerine koştu.