Şehit ailesine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan hain darbe girişiminden 1 sene önce FETÖ medyasında bakın nasıl tehditler savurmuş!

İyi Partili Lütfü Türkkan, Bingöl'de partisinin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit ağabeyini kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek küfretmişti.

Toplum vicdanını yaralayan bu olaya tepkiler çığ gibi büyürken Türkkan'ın daha önce katıldığı televizyon programlarında yaptığı skandallar bir kez daha ortaya çıktı.

FETÖ güzellemeleri ile tanınan Türkkan'ın, hain darbe girişiminden bir sene önce katıldığı FETÖ medyasında Türk Devleti'ni ve Türk milletini tehdit ettiği ortaya çıktı.

Türkkan söz konusu videoda "Seçim şu veya bu şekilde biter. Ama Türkiye'de seçimden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi mensuplarının önemli bir kısmının özellikle milletvekili seçilemeyenlerin Türkiye'de kalamayacağını düşünüyorum. Bu süreç artık tersine başlar. Bunun hesabının sorulmadan kapanması mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.