Küfürbaz Lütfü Türkkan'a arka çıkan CHP'li Faik Öztrak'ın yalanı elinde patladı: Şehit yakınının İzmir ile hiçbir bağı yok

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası düzenlediği basın toplantısında, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine, 'Senin bacını ...' şeklindeki küfrüne sahip çıktı, "Bu işte ağır bir provokasyon açık. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil." dedi.
Faik Öztrak, yaptığı açıklamada, şehit ağabeyinin İzmir'den Meral Akşener'in gezisi için Bingöl'e geldiğini iddia ederek, "Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık. Bu hayatın olağan akışına uygun bir durum değil. Daha önce Sayın Akşener'e yönelik Rize'de gerçekleşen provokasyon akıllarda." ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ FAİK ÖZTRAK'IN YALANI ORTAYA ÇIKTI
CHP'li Öztrak'ın söz konusu iddiasını ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yalanladı. Öztrak'ın, "Lütfü Türkkan'ın hakaret ettiği şehit yakınının İzmir'den provokasyon için geldiği" iddiasını hatırlatan Hamza Dağ, "Araştırdık, şehit yakınının İzmir ile hiçbir bağı yok. İkameti de Bingöl'de. Bir CHP klasiği. Konuyu sulandır, yalan söyle ve manipüle et. Türkkan'a kınama? Elbette yok." ifadelerini kullandı.