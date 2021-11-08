Küfürbaz Lütfü Türkkan'a arka çıkan CHP'li Faik Öztrak'ın yalanı elinde patladı: Şehit yakınının İzmir ile hiçbir bağı yok





Faik Öztrak, yaptığı açıklamada, şehit ağabeyinin İzmir'den Meral Akşener'in gezisi için Bingöl'e geldiğini iddia ederek, "Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık. Bu hayatın olağan akışına uygun bir durum değil. Daha önce Sayın Akşener'e yönelik Rize'de gerçekleşen provokasyon akıllarda." ifadelerini kullandı.