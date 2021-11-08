AK Parti'den Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit yakınına 'provokatör' yakıştırması yapan CHP'li Faik Öztrak'a sert tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Görülüyor ki CHP Sözcüsü Sayın Faik Öztrak, hala ilk anda kalmış. Provokasyondan bahsederek, Lütfü Türkkan'ın avukatlığını yaparak bu rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor." dedi.
ÖZTRAK'TAN ŞEHİT YAKININA 'PROVOKATÖR' YAKIŞTIRMASI
Akbaşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak'ın, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesi hakkındaki "Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık." ifadesine ilişkin görüntülü açıklamada bulundu.
"REZİLLİĞİ SAVUNMA SAYGISIZLIĞINDA BULUNUYOR"
Türkkan'ın olaya ilişkin önce, "Bana provokasyon yapıldı" dediğini anlatan Akbaşoğlu, "Daha sonra görüntüler ortaya çıkınca kendisinin küfrettiğini, herhangi bir provokasyon olmadığını kabul etmek durumunda kaldı ve onun için de istifa etti ancak görülüyor ki CHP Sözcüsü Sayın Faik Öztrak hala ilk anda kalmış. Provokasyondan bahsederek, Lütfü Türkkan'ın avukatlığını yaparak bu rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor." diye konuştu.
CHP KÜFÜRCÜYÜ DEĞİL ŞEHİT YAKININI SUÇLADI
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı bitiminde CHP'li Öztrak basın toplantısı düzenledi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a Lütfü Türkkan'ın şehit abisine küfür skandalı soruldu. Öztrak, müttefikleri küfürcü Lütfü Türkkan'a dair hiçbir cümle kurmazken, şehit abisine provokatör suçlaması yaparak savcıları şehit abisine işlem yapılması için göreve çağırdı.