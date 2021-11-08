AK Parti'den Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit yakınına 'provokatör' yakıştırması yapan CHP'li Faik Öztrak'a sert tepki





"REZİLLİĞİ SAVUNMA SAYGISIZLIĞINDA BULUNUYOR"

Türkkan'ın olaya ilişkin önce, "Bana provokasyon yapıldı" dediğini anlatan Akbaşoğlu, "Daha sonra görüntüler ortaya çıkınca kendisinin küfrettiğini, herhangi bir provokasyon olmadığını kabul etmek durumunda kaldı ve onun için de istifa etti ancak görülüyor ki CHP Sözcüsü Sayın Faik Öztrak hala ilk anda kalmış. Provokasyondan bahsederek, Lütfü Türkkan'ın avukatlığını yaparak bu rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor." diye konuştu.