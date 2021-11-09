İyi Partili Lütfü Türkkan'ın saldırdığı Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası: Milletvekilliğinin düşürülmesi lazım

Bingöl merkeze bağlı Gözer köyü yaylasında 1997'de hayvan otlatırken terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan 14 yaşındaki İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirmiş, kendisini alandan uzaklaştırmaya çalışan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalmıştı.
İnfial yaratan çirkin sözlere imza atan Lütfü Türkkan'ın daha önce de TBMM'de kendisine hakaret ettiğini hatırlatan Mardin'in Derik ilçesi Şehit Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre, Türkkan'ın TBMM çatısı altına sokulmaması gerektiğini ifade eden Sakarya Arifiye'de yaşayan baba Asım Safitürk şunları söyledi:
"BU ADAM BUNU İLK KEZ YAPMADI"
"Bu adam bunu ilk defa yapmadı. Demek ki bu adamın şehit yakınlarına, şehitlere karşı bir alerjisi var. Çok ayıp oldu. Biz bu memleketin insanıyız, meclis milletin meclisidir. Bu sıkıntının bir daha yaşanmaması için bu adamın milletvekilliğinin düşürülmesi lazım. Bu saygısızlığı yapan kişinin bir bedel ödemesi lazım. Biz zaten vatan için ağır bir bedel ödedik. Böyle olaylar acımı tazeliyor."