İyi Partili Lütfü Türkkan'ın saldırdığı Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası: Milletvekilliğinin düşürülmesi lazım



Sabah'ta yer alan habere göre, Türkkan'ın TBMM çatısı altına sokulmaması gerektiğini ifade eden Sakarya Arifiye'de yaşayan baba Asım Safitürk şunları söyledi:



"BU ADAM BUNU İLK KEZ YAPMADI"

"Bu adam bunu ilk defa yapmadı. Demek ki bu adamın şehit yakınlarına, şehitlere karşı bir alerjisi var. Çok ayıp oldu. Biz bu memleketin insanıyız, meclis milletin meclisidir. Bu sıkıntının bir daha yaşanmaması için bu adamın milletvekilliğinin düşürülmesi lazım. Bu saygısızlığı yapan kişinin bir bedel ödemesi lazım. Biz zaten vatan için ağır bir bedel ödedik. Böyle olaylar acımı tazeliyor."