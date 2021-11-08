İYİ Partili Meral Akşener, Lüftü Türkkan'ın şehit ailesine küfrü hakkında ilk kez konuştu! Skandalın üstünü örtmek için bakın ne dedi!

Türkkan, kendisine iftira atıldığını öne sürmüş, görüntülerde küfür etmediğini öne sürmüştü. Provokasyon sözleri ile kendini savunan Türkkan gece yarısı ise görüntülerin doğru olduğunu itiraf etmişti. Türkkan, şehit ağabeyi ve yakınlarından özür dilemezken, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilemişti.

Türkkan, dün Akşener'in talimatı ile Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyururken, partideki vekilliğini sürdürecek olması ile tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Türkiye, İYİ Parti'nin Türkkan'ı ihraç etmesini istiyor.