İYİ Partili Meral Akşener, Lüftü Türkkan'ın şehit ailesine küfrü hakkında ilk kez konuştu! Skandalın üstünü örtmek için bakın ne dedi!

İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl'de Meral Akşener'e tepki gösteren şehit ailesine tepki göstermiş, söz konusu skandal Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.
Türkkan'ın hadsiz sözlerine önce sessiz kalan İYİ Parti, gelen tepkiler üzerine partideki görevinden alındı.
Lütfü Türkkan'ın grup başkanvekilliğinden alınmasının ardından boşalan göreve Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.
FETÖ'CÜ DEDİĞİ İP'E KATILMIŞTI
MHP'nin TBMM Grup Başkanvekilliği görevini yürütürken ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye katılması büyük dikkat çekmişti.
Erhan Usta, İP'in FETÖ destekli olduğunu söylediği videoda şu ifadeleri kullanıyor: "CHP'nin çektiği HDP'nin İP'in (İYİ Parti) bazı partilerinde içerisinde yer aldığı bir bloklaşma bir ittifak var. Bunlar kendi takdirleridir. Bunlara bir seçim ittifakı haline dönüşür mü dönüşmez bilmiyorum, ama kendini ifade ettiği gibi ilkesel anlamda birer birlikte hareket etme anlamında birlikte hareket etme anlamında karşı tarafta bir ittifak var. Tabii çok acıdır ki bu ittifakı FETÖ de destekliyor."