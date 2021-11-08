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    • Güncel
    • 09.11.2021 01:11
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    • 09.11.2021 01:37
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'a arka çıktı: Bu bir provokasyon

    Şehit bacısına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler yükselirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu günlerdir süren sessizliği sonrası Türkkan'a sahip çıkan nitelikte bir açıklama yaptı. Partisinin MYK toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, olayı 'provokasyon' olarak değerledirerek "Bu tür provokasyonlar artabilir. Bundan sonra çok daha dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu, Türkkan’a arka çıktı

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit kardeşini kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek alçakça bir küfür savurdu.

    ÖNCE MONTAJ DEDİ SONRA ÖZÜR DİLEDİ
    Önce küfretmediğini montaj yapıldığını iddia eden Türkkan daha sonra ise bir özür videosu yayınlayarak şehit yakınını anmadan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den özür diledi.

    CHP'DEN LÜTFÜ'YE DESTEK
    Lütfü Türkkan'a tepkiler sürerken İYİ Parti ve CHP Türkkan'a arka çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve yaptıları açıklamalarda Lütfü Türkkan'a tepki göstermek yerine olayı provokasyon olarak niteledi.

    MYK'DA AÇIK DESTEK
    CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

    Toplantıda Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan konusu da gündeme geldi. Günlerdir konuyla ilgili açıklamada bulunmayan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada Türkkan'a destek çıktı.

    KILIÇDAROĞLU: BU BİR PROVOKASYON
    Kılıçdaroğlu, Türkkan'a tepki gösteren vatandaşın İzmir'de yaşadığının tespit edildiğini ve Meral Akşener'e tepki göstermek için özel olarak Bingöl'e geldiğini iddia etti.

    CHP yandaşı T24'te yer alan habere göre, yaşananların provokasyon olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Bu tür provokasyonlar artabilir. Bundan sonra çok daha dikkatli olmalıyız" diyerek partisini uyardı.

    ÖZTRAK DA SAVUNDU
    MYK sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a Lütfü Türkkan'ın şehit abisine küfür skandalı soruldu. Öztrak, müttefikleri küfürcü Lütfü Türkkan'a dair hiçbir cümle kurmazken, şehit abisine provokatör suçlaması yaparak savcıları şehit abisine işlem yapılması için göreve çağırdı.


        Öztrak, "Burada şu soruyu sormak istiyorum; provokasyonla ilgili cumhuriyet savcıları herhangi bir soruşturma açmış mıdır? Aynı provokasyon Erdoğan'a karşı yapılmış olsa ne olurdu? Şimdi dört koldan 'istifa' diye bağırıyorlar." diye konuştu.

        'İZMİR' İDDİALARI YALAN ÇIKTI
        Faik Öztrak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İzmir' iddiası ise yalan çıktı.




        Söz konusu iddiaları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yalanladı. Öztrak'ın, "Lütfü Türkkan'ın hakaret ettiği şehit yakınının İzmir'den provokasyon için geldiği" iddiasını hatırlatan Hamza Dağ, "Araştırdık, şehit yakınının İzmir ile hiçbir bağı yok. İkameti de Bingöl'de. Bir CHP klasiği. Konuyu sulandır, yalan söyle ve manipüle et. Türkkan'a kınama? Elbette yok." ifadelerini kullandı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ
        Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklama Türkkan'a ve Meral Akşener'e tepki gösterdi.

        Erdoğan, Bingöl'de şehit yakınına yönelik hakaretlerin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyleyerek, "Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız. Lafa gelince milliyetçiliği kimseye bırakmayanların, hatta kurdukları ittifaka millet adını verenlerin aslında millete nasıl baktıkları bu tür örneklerle açıkça ortaya çıkmaktadır. PKK terör örgütünü nasıl sınırlarımız içinde bitirme noktasına getirdiysek, nasıl sınırlarımız dışında peşini bırakmıyorsak, örgütün siyasi uzantılarını ve onlarla aynı çuvala girenleri de milletimize ifşa etmeyi sürdüreceğiz. Bu kirli ittifakı kuranların hesap edemedikleri bir şey var. Oda milletimizin güçlü irfanı ve engin dirayeti ile her türlü oyunu çözme, her türlü tuzağı bozma ferasetine sahip olduğudur" dedi.

        GÖSTERMELİK İSTİFA
        Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in talebiyle Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti.

        "İSTİFA EDİYORUM"
        İYİ Partili Lütfü Türkkan, şehit yakına ettiği küfür sonrası gelen tepkilerin ardından İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Türkkan, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

        MAAŞ ALMAYA DEVAM EDECEK
        Şehit kardeşine "Bacını...." şeklinde ahlaksızca küfreden Lütfü Türkkan'ın partiden ihracı ya da disiplin sürecine ilişkin bir adım henüz atılmadı. Türkkan İYİ Parti Milletvekili olarak TBMM'de bulunmaya devam edecek.

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        Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'a arka çıktı: Bu bir provokasyon
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