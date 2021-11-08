CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'a arka çıktı: Bu bir provokasyon

KILIÇDAROĞLU: BU BİR PROVOKASYON

Kılıçdaroğlu, Türkkan'a tepki gösteren vatandaşın İzmir'de yaşadığının tespit edildiğini ve Meral Akşener'e tepki göstermek için özel olarak Bingöl'e geldiğini iddia etti.

CHP yandaşı T24'te yer alan habere göre, yaşananların provokasyon olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Bu tür provokasyonlar artabilir. Bundan sonra çok daha dikkatli olmalıyız" diyerek partisini uyardı.

ÖZTRAK DA SAVUNDU

MYK sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a Lütfü Türkkan'ın şehit abisine küfür skandalı soruldu. Öztrak, müttefikleri küfürcü Lütfü Türkkan'a dair hiçbir cümle kurmazken, şehit abisine provokatör suçlaması yaparak savcıları şehit abisine işlem yapılması için göreve çağırdı.