CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'a arka çıktı: Bu bir provokasyon

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit kardeşini kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek alçakça bir küfür savurdu.
ÖNCE MONTAJ DEDİ SONRA ÖZÜR DİLEDİ
Önce küfretmediğini montaj yapıldığını iddia eden Türkkan daha sonra ise bir özür videosu yayınlayarak şehit yakınını anmadan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den özür diledi.
CHP'DEN LÜTFÜ'YE DESTEK
Lütfü Türkkan'a tepkiler sürerken İYİ Parti ve CHP Türkkan'a arka çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve yaptıları açıklamalarda Lütfü Türkkan'a tepki göstermek yerine olayı provokasyon olarak niteledi.
MYK'DA AÇIK DESTEK
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Toplantıda Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan konusu da gündeme geldi. Günlerdir konuyla ilgili açıklamada bulunmayan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada Türkkan'a destek çıktı.
KILIÇDAROĞLU: BU BİR PROVOKASYON
Kılıçdaroğlu, Türkkan'a tepki gösteren vatandaşın İzmir'de yaşadığının tespit edildiğini ve Meral Akşener'e tepki göstermek için özel olarak Bingöl'e geldiğini iddia etti.
CHP yandaşı T24'te yer alan habere göre, yaşananların provokasyon olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Bu tür provokasyonlar artabilir. Bundan sonra çok daha dikkatli olmalıyız" diyerek partisini uyardı.
ÖZTRAK DA SAVUNDU
MYK sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a Lütfü Türkkan'ın şehit abisine küfür skandalı soruldu. Öztrak, müttefikleri küfürcü Lütfü Türkkan'a dair hiçbir cümle kurmazken, şehit abisine provokatör suçlaması yaparak savcıları şehit abisine işlem yapılması için göreve çağırdı.