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    • Güncel
    • 08.11.2021 20:07
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    • 08.11.2021 20:45
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Lütfü Türkkan'a çok sert tepki: Sözde milletvekili olan bu kişinin parlamentoda yeri yok

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sözde milletvekili Lütfü Türkkan'ı sert sözlerle hedef aldı. Başkan Erdoğan "Bu siyasetçi müsveddesinin milletvekili sıfatının da o kutlu çatı altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur. Kardeşinin gencecik bedeni PKK örgütü tarafından paramparça edilen bir şehidin yakını onun namusuna, bacısına en ağır hakaretleri küfürleri yaparak bastırmaya çalışmak insanlığa sığmaz. Vekilliğinin sona ermesi için tüm hukuki imkanları kullanacağız." dedi. Erdoğan, Lütfü Türkkan'ın FETÖ'yle iş tuttuğu anların Kocaeli'de kaçak inşaatının yer aldığı kirli geçmişine ait bir video da izletti. İşte o video...

    Başkan Erdoğan’dan Türkkan’a çok sert sözler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti ve alınan kararları açıkladı. Başkan Erdoğan, alınan kararlarının yanında gündeme dair de konuştu. Erdoğan'ın gündeminde şehidin bacısına küfür eden sözde milletvekili Lütfü Türkkan da vardı.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

    "ŞEHİDİMİZİN BACISINA KÜFÜR İNSANLIĞA SIĞMAZ"
    Bir siyasi partinin en üst düzey yöneticisi tarafından Bingöl'de şehit yakınına yapılan edepsizliği aynı alçak zihniyetin farklı bir tezahürü olarak kabul ediyoruz.

    Neresinden tutsanız rezillik, neresinden tutsanız terbiyesizlik, saygısızlık, neresinden tutsanız alçaklık olan bir skandalla karşı karşıyayız. Kardeşinin gencecik bedeni PKK örgütü tarafından paramparça edilen bir şehidin yakını onun namusuna, bacısına en ağır hakaretleri küfürleri yaparak bastırmaya çalışmak insanlığa sığmaz.

    "O KUTLU ÇATININ ALTINDA BİR DAKİKA BİLE DURMAYA HAKKI YOKTUR"
    Üstelik bu kişi ve avanesi önce yapılan rezilliği inkar etmeye, hatta şehit yakınını suçlamaya çalıştılar sonra her şey belgesiyle ortaya konunca kabul etmek zorunda kaldılar. İnsanlıktan da nasibini almamış bu siyasetçi müsveddesinin milletvekili sıfatının da o kutlu çatı altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur.

        "GENEL BAŞKAN BAYANIN TAHAMMÜL ETMEMESİ İHRAÇ ETMESİ GEREKİR"
        Partinin grup başkan vekilliğinden, genel başkan yardımcılığından ayrılması bir çıkış yolu değildir. Bu kişinin parlamento çatısının altında yerinin olmaması lazım. Başında bir bayan genel başkanın olduğu bu partide bir şehidimizin bacısına küfredilmesi karşısında genel başkan bayanın buna tahammül etmemesi ve kesinlikle bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir.

        LÜTFÜ TÜRKKAN'IN KİRLİ GEÇMİŞİ
        Duruş bu olması gerekir. Ama ne yazık ki, neymiş başkan yardımcılığından ihraç etmişler. Kimi aldatıyorsunuz yahu, kimi kandırıyorsunuz, al birini vur ötekine. Bir kamu bankası olan Ziraat Bankası'na 36 milyon dolar şu anda borcu olan ve henüz bu borcu temizleyeyemiş olan bu kişi aynı zamanda Kocaeli'nde devlete ait arazileri işgal etmiş ve bu işgal sebebiyle orada ciddi sıkıntılar yaşanmşıtır.

        "BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE HER BİRİMİZİN ANNESİ, KIZI, EŞİ DOKUNULMAZLIĞA SAHİPTİR"
        Bizim kültürümüzde, inancımızda her birimizin annesi, kızı, eşi dokunulmazlığa sahiptir. Bu partinin başındaki hanımefendi şehitlik makamına, milli ve manevi değerlerimize kıymet vermiyorsa hiç değilse kendi cinsiyetinden birisine yönelik bu hakarate tepki göstermelidir.

            "EY KADIN STK'LAR NE İŞ YAPIYORSUNUZ?"
            Ey kadın STK'lar, siz ne iş yapıyorsunuz? İlla sizin örgütünüze ait bir bayana, bir kadına küfredilirse, hakaret edilirse o zaman mı ayağa kalkacaksınız? Bir şehidimizin bacısına küfrediliği, hakaret edildiği zaman niçin sokaklara dökülmüyorsunuz? Neden bunun hesabını sormak için yollara çıkmıyorsunuz?

            Her konuda ilgili ilgisiz kadın hakları diyerek ortalığı birbirine katanların şehidimizin kız kardeşine yönelik bu iğrenç saldırıya karşı derin bir sessizliğe gömülenleri hafızalarımıza nakşediyoruz. Ana muhalefetin başı kadın haklarından, kadına şiddetten bahsediyordu. Ana muhalefetin başı, bu nedir bu? Şehidimizin bacısına yapılan bu saldırıyı acaba siz nereye kadar görmezlikten geleceksiniz? Hani sen kadın haklarını savunuyordun?

            Sözde genel başkanlar, sözde siyasetçiler, sözde sivil toplum kuruluşları vardı. Bunların hiçbiri derhal harekete geçmemekle aslında amaçlarının başka olduğunu göstermiştir. Bu ülkede her kim İstanbul Sözleşmesi adını kullanırsa kadınlarımız kendi adlarını sapkın ideolojilerini kullandığı için tepki göstermelidir.

                Buldukları her fırsatta şehit yakınlarını, gazileri tahrik eden zihniyetin asıl yüzü Bingöl'deki hadiseyle bir kez daha ortaya çıkmıştır. Hayatları boyunca milletin hayrına tek bir iş yaptıkları, ülkeye bir eser ve hizmet yaptıkları görünmemiş olanların ne derece nobran, küstah, terbiyesiz hale gelebildiklerini hep birlikte takip ediyoruz."
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                Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Lütfü Türkkan'a çok sert tepki: Sözde milletvekili olan bu kişinin parlamentoda yeri yok
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