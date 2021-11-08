SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Lütfü Türkkan'a çok sert tepki: Sözde milletvekili olan bu kişinin parlamentoda yeri yok

LÜTFÜ TÜRKKAN'IN KİRLİ GEÇMİŞİ

Duruş bu olması gerekir. Ama ne yazık ki, neymiş başkan yardımcılığından ihraç etmişler. Kimi aldatıyorsunuz yahu, kimi kandırıyorsunuz, al birini vur ötekine. Bir kamu bankası olan Ziraat Bankası'na 36 milyon dolar şu anda borcu olan ve henüz bu borcu temizleyeyemiş olan bu kişi aynı zamanda Kocaeli'nde devlete ait arazileri işgal etmiş ve bu işgal sebebiyle orada ciddi sıkıntılar yaşanmşıtır.