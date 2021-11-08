SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Lütfü Türkkan'a çok sert tepki: Sözde milletvekili olan bu kişinin parlamentoda yeri yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti ve alınan kararları açıkladı. Başkan Erdoğan, alınan kararlarının yanında gündeme dair de konuştu. Erdoğan'ın gündeminde şehidin bacısına küfür eden sözde milletvekili Lütfü Türkkan da vardı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"ŞEHİDİMİZİN BACISINA KÜFÜR İNSANLIĞA SIĞMAZ"
Bir siyasi partinin en üst düzey yöneticisi tarafından Bingöl'de şehit yakınına yapılan edepsizliği aynı alçak zihniyetin farklı bir tezahürü olarak kabul ediyoruz.
Neresinden tutsanız rezillik, neresinden tutsanız terbiyesizlik, saygısızlık, neresinden tutsanız alçaklık olan bir skandalla karşı karşıyayız. Kardeşinin gencecik bedeni PKK örgütü tarafından paramparça edilen bir şehidin yakını onun namusuna, bacısına en ağır hakaretleri küfürleri yaparak bastırmaya çalışmak insanlığa sığmaz.
"O KUTLU ÇATININ ALTINDA BİR DAKİKA BİLE DURMAYA HAKKI YOKTUR"
Üstelik bu kişi ve avanesi önce yapılan rezilliği inkar etmeye, hatta şehit yakınını suçlamaya çalıştılar sonra her şey belgesiyle ortaya konunca kabul etmek zorunda kaldılar. İnsanlıktan da nasibini almamış bu siyasetçi müsveddesinin milletvekili sıfatının da o kutlu çatı altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur.