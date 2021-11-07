Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesiyle görüştü: “Gereken neyse onu yapacağız”





"AFFEDİLMEYECEK BİR ÇİRKİNLİK"

Ziyarette konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şehit İsa Gümren'in ağabeyine başsağlığı diyerek, "Şehidimizin bir kardeşinin de burada ikamet ettiğini öğrendim. Bende burada kendisini ziyaret etmek istedim. Programlar bitince kendisini ziyaret ederek baş sağlığı ve sabır diliyorum. Aziz şehidimizin mekânı cennet olsun. Şehidimizin ailesine yapılan çirkin saldırı milletimizin tamamına, şehitlerimizin aziz hatıralarına yapılmış bir saldırıdır. O sebeple herkes gördü ki, milletimizin her ferdi, her kesimden insanımız bunu şiddetle lanetledi, kınadı. Affedilmeyecek bir çirkinlik olarak birilerinin sabıkasına yazıldı. Gönül arzu ediyor ki, en azından bir hata yapıldığı zaman gerçek bir pişmanlıkla bir özür dilensin. Ama maalesef orada bile üste çıkma gayreti pişkinlik söz konusu. Bu çok üzücü bir şey. Herkesin kendi alnına yapıştırdığı etiketi seçmesi ile ilgili bir şey. Aziz şehitlerimizin hatırasını devletimiz ve milletimiz olarak unutmayacağız, her zaman yad edeceğiz. Bir kez daha tüm şehitlerimize rahmet diliyor ve tüm şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" diye konuştu.