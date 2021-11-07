Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesiyle görüştü: “Gereken neyse onu yapacağız”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana teşkilatı ile buluşmasının ardından İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın hakaret ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren'in kardeşi Ahmet Gümren'i Kozan'daki evinde ziyaret etti.
Ziyarette şehit kardeşi Ahmet Gümren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşerek Lütfü Türkkan'ı mecliste görmek istemediklerini ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonda Gümren ailesine geçmiş olsun temennisinde bulunarak, şehit ailelerinin sonuna kadar destekçisi olduklarını ifade etti.
Fotoğrafta: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren
"BU ADAMIN BU PARLAMENTO İÇİNDE YERİ OLAMAZ"
Erdoğan, telefonda şehidin kardeşi Ahmet Gümren'e, "Ben bu namus fukarası adama her yerde gerekeni söyledim. Bugün Boşnak Dernekleri ile toplantım vardı. Orada dernek başkanlarına da ilettim. Arkadaşlarım da söylüyorlar. Çarşamba günü grup toplantım var, orada zaten tepeden tırnağa bunlara ne gerekiyorsa yapacağız. Kimse şehitlerimizin bacılarına, kimse en ufak hakarette bulunamazlar. Onların alnını karışlarız. Gereken neyse sonuna kadar yapacağız. Bundan geri adım atmamız mümkün değil. Görevden almışlar, bilmem ne yapmışlar. Bu adamın bu parlamento içinde yeri olamaz. Gereken neyse onu yapacağız. Önemli olan bir, o adamın bu parlamentoda yeri olmayışı. İki, onun genel başkanın da her şeyden önce kendi üzerine düşen görevi yapması. Ailemize selamlar saygılar sunuyoruz. Tüm şehit ailelerimize hürmetlerimizi iletiyoruz" dedi.