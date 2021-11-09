İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit kardeşine en ağır sözleri söyledi! Akşener duymazdan geldi

Bingöl'de şehit yakını Tahir Gürmen'e küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler dinmiyor. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Ankara 1 No'lu şube üyesi şehit yakınları ve gaziler, TBMM önündeki Milli Egemenlik Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Dernek Başkanı Gazi Alparslan Fırat, Türkkan'ın bir an evvel partiden ihraç edilerek siyasetten uzaklaştırılmasını talep ettiklerini söyledi. Türkiye'nin birçok yerinde Türkkan aleyhine mitingler düzenlendi. Hem İYİ Parti, hem de Türkan hakkında savcılıklara suç duyurularında bulunuldu.

YERİNE USTA GELDİ

İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'nden istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi. Meral Akşener'in toplantıda "Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil" dediği belirtildi. Ancak Türkkan'ın milletvekilliğinden istifasını isteme gibi bir girişimde bulunmadığı öğrenildi.

VEKİLLİĞİ NASIL DÜŞER?

KÜFÜRBAZ Lütfü Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için 3 yol olduğu kaydedildi.

MİLLETVEKİLİ kendi istifasını sunduktan sonra Genel Kurul'da bu istifanın karara bağlanması gerekiyor.

MİLLETVEKİLİ hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı varsa, bu kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla milletvekilliği otomatik olarak düşüyor.

ANAYASA'NIN 82. maddesine göre milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmetin sürdürülmesi durumunda önce Meclis Anayasa Karma Komisyonu rapor hazırlıyor. O komisyonda rapor gizli oyla karara bağlanıyor.

CHP'NİN İZMİR İDDİASINI ÇÜRÜTTÜ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyinin İzmir'den provokasyon için geldiğini iddia etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Araştırdık, şehit yakınının İzmir ile hiçbir bağı yok. İkameti de Bingöl'de. Bir CHP klasiği. Konuyu sulandır, yalan söyle ve manipüle et" cevabını verdi.