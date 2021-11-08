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    • Güncel
    • 08.11.2021 20:07
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    • 08.11.2021 20:20
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    CHP, İYİ Parti ve yandaş medyanın rotası yalan olmuş! İşte kirli iftiralara karşı gerçekler... (Haftalık yalanlar)

    CHP, İYİ Parti ve güdümündeki yandaş medyanın yalan rüzgarı bu hafta da hız kesmedi. Söz konusu yalan furyasına algı operasyonlarında başı çeken yabancı basın da alet oldu. İşte bu haftanın yalanları ve gerçekler...

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Yalan bunların rotası olmuş! İşte algılar ve gerçekler

    Yalan ve iftira siyasetini kendi rota edinen Cumhuriyet Halk Partisi ve güdümündekiler toplumu yanıltmaya, Türk siyasetini kirletmeye devam ediyor.

    Muhalefetin haftalık yalan tablosu açıklandı.




    YALAN: İYİ Partili Lütfü Türkkan, şehit yakını Tahir Gümren'e hakaret etmediğini açıkladı

    GERÇEK: Lütfü Türkkan, şehit yakını Tahir Gümren'e hakaret ettiği kabul ederek özür videosu yayınladı.


    TÜRKKAN ÖNCE PROVOKASYON DEDİ SONRA HATASINI KABUL ETTİ
    İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına "Senin bacını s..." şeklinde ettiği sinkaflı küfürü inkar edip 'provokasyon' açıklaması yapması en dikkat çeken yalan olurken, aynı Türkkan tepkiler üzerine hatasını kabul edip özür diledi.



    YALAN: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti.

    GERÇEK: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, istifa iddialarını yalanlayarak, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevinin başında olduğunu söyledi.

    YALANLAR 'CUMHURİYET'İ...
    CHP'ye yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet Gazetesi de yalanda sınır tanımadı... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği yönündeki haberleri okurlarına duyuran yandaş Cumhuriyetin'in yalanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasıyla çürütüldü.



        YALAN: Türkiye, S-400 Hava Savunma Sistemi'ni İncirlik Hava Üssü'ne sevk etti.

        GERÇEK: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400 Hava Savunma Sistemlerinin İncirlik Hava Üssü'ne sevk edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        YABANCI BASIN DA ALET OLDU
        Yalan furyasına sadece CHP ve yandaşı çukur medya değil, algı dolu haberler de başı çeken yabancı basın da alet oldu.

        Arap medyası, Türkiye'nin Rusya'da satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemlerinin, İncirlik Hava Üssü'ne sevk edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek "Yalan haberler, aslı astarı yok" ifadelerini kullandı.



        YALAN: Cumhurbaşkanı Erdoğan elçileri kabul etme törenini iptal etti.

        GERÇEK: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyav, Katar Büyükelçisi Mohammed Nasser Jassim M. Al Thani, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar ve Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti.
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        Başkan Erdoğan’dan Türkkan’a çok sert sözler
        Haberler Güncel CHP, İYİ Parti ve yandaş medyanın rotası yalan olmuş! İşte kirli iftiralara karşı gerçekler... (Haftalık yalanlar)
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