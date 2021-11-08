



YALAN: Türkiye, S-400 Hava Savunma Sistemi'ni İncirlik Hava Üssü'ne sevk etti.



GERÇEK: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400 Hava Savunma Sistemlerinin İncirlik Hava Üssü'ne sevk edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



YABANCI BASIN DA ALET OLDU

Yalan furyasına sadece CHP ve yandaşı çukur medya değil, algı dolu haberler de başı çeken yabancı basın da alet oldu.



Arap medyası, Türkiye'nin Rusya'da satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemlerinin, İncirlik Hava Üssü'ne sevk edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek "Yalan haberler, aslı astarı yok" ifadelerini kullandı.