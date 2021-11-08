Yalan ve iftira siyasetini kendi rota edinen Cumhuriyet Halk Partisi ve güdümündekiler toplumu yanıltmaya, Türk siyasetini kirletmeye devam ediyor.
Muhalefetin haftalık yalan tablosu açıklandı.
YALAN: İYİ Partili Lütfü Türkkan, şehit yakını Tahir Gümren'e hakaret etmediğini açıkladı
GERÇEK: Lütfü Türkkan, şehit yakını Tahir Gümren'e hakaret ettiği kabul ederek özür videosu yayınladı.
TÜRKKAN ÖNCE PROVOKASYON DEDİ SONRA HATASINI KABUL ETTİ
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına "Senin bacını s..." şeklinde ettiği sinkaflı küfürü inkar edip 'provokasyon' açıklaması yapması en dikkat çeken yalan olurken, aynı Türkkan tepkiler üzerine hatasını kabul edip özür diledi.
YALAN: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti.
GERÇEK: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, istifa iddialarını yalanlayarak, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevinin başında olduğunu söyledi.
YALANLAR 'CUMHURİYET'İ...
CHP'ye yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet Gazetesi de yalanda sınır tanımadı... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği yönündeki haberleri okurlarına duyuran yandaş Cumhuriyetin'in yalanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasıyla çürütüldü.