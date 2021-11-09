Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası çarpıcı mesajlar verdi.

Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu siyasi üstü söz konusudur. Halbuki bu tezkereye karşı çıkmak, TSK'nın kahramanca mücadele etmesi sayesinde bitme noktasına gelen terör örgütlerine can simidi atmak demektir. Daha önemlisi bu tezkereye karşı çıkmak bölücü terör örgütünün siyasi uzantısının emrine girmek demektir.

Salgın tedbirlerinin turizm ve ticarette oluşturduğu sıkıntıları da geride bıraktık. Sağlık Bakanlığı'na 40 bin personel atanacak. Okullarda yüz yüze eğitim devam edecektir.

Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla küresel enerji payındaki krizi önleyeceğiz. Bu yıl elektrikte 17 milyar liralık bir sübvansiyon yaptık. Doğalgazı yüzde 76 indirimle veriyoruz.

2022 inşallah emeklerimizin, fedakarlıklarımızı görmeye başlayacağımız bir yıl olacaktır. Büyük, güçlü Türkiye yolunda 2022 yılını başarıyla geride bıraktıktan sonra Türkiye'nin yükselişine hep birlikte şahitlik edeceğiz.

30 yıl süren işgali bitiren zaferi için Cumhurbaşkanı kardeşim Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz.

40 BİN SAĞLIKÇI ALINACAK

Erdoğan, "Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık" diyerek müjdeyi verdi. 40 bin yeni sağlıkçının daha alınacağını belirtti.

O TERBİYESİZ İHRAÇ EDİLMELİ

Neresinden tutsanız terbiyesizlik, ahlaksızlıkla karşı karşıyayız. Kardeşi PKK tarafından parçalanan abiye bu küfürleri etmek insanlığa sığmaz. Bu kişinin önce yaptığı rezilliği inkar etmeye çalıştılar. Sonra belgeler ortaya konulunca kabul etmek zorunda kaldılar. Bu siyasetçi müsveddesinin Meclis çatısı altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur. Partinin grup başkanvekilliğinden ayrılması bu iş için bir çıkış yolu değildir. Artık sözde milletvekilinin parlamentoda durmaması lazım. Genel Başkan bu zatı partisinden ihraç etmeli. Bu şahsın milletvekilliği sonlandırılması dahil, bu işin peşini bırakmayacağız.