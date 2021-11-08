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    • 09.11.2021 01:42
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    • 09.11.2021 01:42
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Albares ile görüştü

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Albares ile görüştü. Çavuşoğlu, "Albares ile Ankara'da düzenlenecek 7. Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirve hazırlıklarını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

    Çavuşoğlu’ndan önemli görüşme

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı'nın (UNAOC) Cenevre Ofisi açılışı sonrası, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile görüştü.

    HÜKÜMETLER ARASI ZİRVE DEĞERLENDİRİLDİ
    Görüşmeye dair Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Albares ile Ankara'da düzenlenecek 7. Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirve hazırlıklarını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

    Çavuşoğlu, UNAOC Cenevre Ofisi açılışı sonrası düzenlenen "Bir İnsanlık (One Humanity)" konseri öncesinde konuşma yapmıştı.

    MEDENİYETLER İTTİFAKI
    Türkiye ve İspanya'nın öncülüğünde 2005'te kurulan UNAOC, Müslüman ülkeler ile Batılı toplumlar arasında karşılıklı şüphe, korku ve kutuplaşma ortamının çeşitli aşırı unsurlarca istismar edilmesini önlemeyi amaçlıyor.

    UNAOC, bünyesinde BM üyesi 127 ülke ve 28 uluslararası kuruluşu barındırıyor.

    Merkezi New York'ta bulunan UNAOC, Cenevre'de ofis açarak BM üyesi ülkelerle iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

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