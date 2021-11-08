SON DAKİKA: Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan'ı koruyan İYİ Parti'nin bir istismarı ortaya çıktı: Ömer'in Yolu

Adı İYİ olan partinin skandallarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Bingöl'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyine "bacını s...erim" diye duyunca bir utanılacak bir küfür savurdu. İYİ Parti ise Türkkan'ın arkasında durarak sessizliği koruyor. Yapılan tek şey ise Lütfü Türkkan'ın İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'nden alınması.

İSTİSMAR REKLAMI

Daha önce de İHA muhabirini dövdüren küfürbaz Türkkan'ı partiden kovamayan İYİ Parti'nin bir istismarı da akıllarda. 24 Ekim'e denk gelen İYİ Parti'nin 4. kuruluş yıl dönümünde yayına giren reklam filmi ve afişlerde "Ömer'in Yolu" başlığı kullanılıp Hz. Ömer'in adaletine vurgu yapıldı.