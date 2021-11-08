SON DAKİKA: Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan'ı koruyan İYİ Parti'nin bir istismarı ortaya çıktı: Ömer'in Yolu

Adı İYİ olan partinin skandallarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Bingöl'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyine "bacını s...erim" diye duyunca bir utanılacak bir küfür savurdu. İYİ Parti ise Türkkan'ın arkasında durarak sessizliği koruyor. Yapılan tek şey ise Lütfü Türkkan'ın İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'nden alınması.
İSTİSMAR REKLAMI
Daha önce de İHA muhabirini dövdüren küfürbaz Türkkan'ı partiden kovamayan İYİ Parti'nin bir istismarı da akıllarda. 24 Ekim'e denk gelen İYİ Parti'nin 4. kuruluş yıl dönümünde yayına giren reklam filmi ve afişlerde "Ömer'in Yolu" başlığı kullanılıp Hz. Ömer'in adaletine vurgu yapıldı.
İYİ Parti reklam filminde; Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu ve Bülent Ecevit gibi Türk tarihinin önemli isimleri kullanarak bir istismara imza attı ve prim yapmaya çalıştı.
SÖZDE CEZA: GÖREVDEN ÇEKME
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de kendilerine sitem eden şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ahlaksızca küfür etmiş, tekme atmıştı. Koruma polisleri Gümren'i olay yerinden uzaklaştırırken, görüntülerin ortaya çıkması ile Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyümüştü.
Türkkan, kendisine iftira atıldığını öne sürmüş, görüntülerde küfür etmediğini öne sürmüştü. Provokasyon sözleri ile kendini savunan Türkkan gece yarısı ise görüntülerin doğru olduğunu itiraf etmişti. Türkkan, şehit ağabeyi ve yakınlarından özür dilemezken, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilemişti.
Türkkan, dün Akşener'in talimatı ile Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyururken, partideki vekilliğini sürdürecek olması ile tepkiler çığ gibi büyümüştü.
Türkiye, İYİ Parti'nin Türkkan'ı ihraç etmesini istiyor.