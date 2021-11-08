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    • 08.11.2021 10:37
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    • 08.11.2021 11:35
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    Habertürk'ten Sevilay Yılman şehit yakınına küfür eden Türkkan'ı "Tam bir İstanbul beyefendisi" deyip yere göğe sığdıramadı! Sosyal medyada tepkiler durmuyor!

    Habertürk yazarı Sevilay Yılman, şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Türkkan'ın tam bir İstanbul beyefendisi olduğunu söyleyen Yılman, "Lütfü bey çok beyefendi bir insan. Kibar bir insan. Orada öfkesine yenik düşmüş belli ki." ifadesini kullandı. Yılman'ın bu sözleri sosyal medyada tartışma oluşturdu. Şehit ağabeyinin yanında yer alan milli medyaya tepki gösteren Yılman, Lütfü Türkkan hakkında övgü dolu sözler kullandı. Yetersiz, hiçbir özelliği olmayan gazetecilik faaliyeti göstermeden skandallarla ün kazanan Yılman'a gazetecilerden ve vatandaşlardan sert tepkiler geldi. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Sevilay Yılman ahlaksız Lütfü Türkkan’ı övdü!

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 gün önceki Bingöl gezisine eşlik eden İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın HDP ile ortaklıklarına tepki gösteren şehit ağabeyine ettiği, "bacını s...rim" küfrü yurtta büyük bir infial oluşturdu.

    Önce inkar eden sonra kabul etmek zorunda kalan Türkkan İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Akşener göstermelik görevden azille tepkileri hafifletmek isterken ahlaksız Türkkan'ı korumayı sürdürüyor.

    SÖZDE GAZETECİ SEVİLAY YILMAN: LÜTFÜ BEY BEYEFENDİ BİR İNSAN

    Dün akşam Habertürk'teki bir canlı yayında skandal ifadelerde bulunan yazarı Sevilay Yılman, "Lütfü bey çok beyefendi bir insan. İyi bir insan, kibar bir insan. Şöyle bir laf vardır 'Söz ağızdan çıkana kadar senindir, çıktıktan sonra herkesin.' Orada öfkesine yenik düşmüş belli ki." sözlerini sarf etti.

    AHLAKSIZI ÖVMEYE BAŞLADI: TAM BİR İSTANBUL BEYEFENDİSİ

    Basit kelime oyunlarıyla bunun savunulacak bir yanı olmadığını da ifade eden Yılman, "Lütfü Türkkan'ın yaptığı şey ayıp. Üzüldüm. Tam bir İstanbul beyefendisidir çünkü. Öyle bir insandan beklemediğim bir reaksiyon. Özür diledi. Sayın Akşener'in isteği üzerine istifa etti." dedi.

    ŞEHİT AĞABEYİNE DESTEK VEREN MİLLİ MEDYA KURULUŞLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

    ABD, Avrupa ve CHP'li belediyeler tarafından yüz milyonlarca lira para aktarılan fondaş medya ahlaksız küfrü savuran İyi Parti'nin prensi Türkkan'ı gündemlerine almayarak koruyor. Türkkan'ın şehit yakınına söylediği galiz küfrü gündeme getiren ve şehit ağabeyine destek çıkan milli medya kuruluşlarına sert tepki gösteren Yılman, "Bir gaflete düşmüş Lütfü Türkkan. Özrünü de diledi. İki gündür AK Parti'ye yakın medya 24 saat yayın yapıyor. Sanki memlekette başka gündem yok. Ya bu kadar da olmaz." şeklinde savundu.

    TÜRKKAN KRONİK AHLAKSIZ

        Yılman'ın "kendisi bir İstanbul beyefendisidir çok kibardır" dediği Türkkan geçmişinde de millete küfürler savurduğu ortaya çıktı.

        20 BİNE YAKIN TEPKİ GELDİ

        Yılman dün geceden beri sosyal medya gündeminden düşmüyor. Habertürk yazarı, Türkkan'ı övmesinin ardından sosyal medya üzerinden 20 bine yakın tepki tweeti aldı.

        DOĞRUYU DEĞİL İŞİNE GELENİ KONUŞUYOR

        Fondaş Yılman 2013'te paylaştığı bir tweetindeyse, "Bir kadına aşağılıkça küfür ya da hakaret edenlerin annesi eşi bacısı kızı yok mu ya? Aynı şey onların annesine kızına eşine yapılsa ne olur?" ifadelerini kullanmış.

        DOLANDIRICI SEZGİN BARAN KORKMAZ İLE KİRLİ İLİŞKİLERİ BULUNUYOR

        Karanlık işler ile gündemde epeyce yer tutan Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında Avusturya'da gözaltında tutuluyor. Sabah yazarı Hilal Kaplan, dolandırıcı Korkmaz'ın medyadan 12 kişiyle kirli ilişki ağının bulunduğunu ve bu isimlerin arasında Sevilay Yılman'ın olduğunu belirtmişti. Bazı yazarlara "sınırsız kredi kartı", bazı yazarlara elden para desteği verdiği, bazılarını da ballı tatillere gönderdiğini ifade eden Kaplan, Korkmaz'ın Sevilay Yılman'a "ablam" dediğini aktarmıştı.

        DARBE İMASI YAPAN AYM ENGİN'E DESTEK VERDİ

            Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı "Işıklar yanıyor" tweetine arka çıktı. Yılman; AYM üyesi Engin Yıldırım'ın, "Işıklar yanıyor" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı etiketleyerek, "Mesaj derin. İnşallah hep böyle yanar bu ışıklar" iddiasında bulunup Engin Yıldırım'ın Twitter hesabını da paylaşımına etiketlemişti.

            BALON EKREM İLE DİYARBAKIR'A GİDİP HDP İLE KUCAKLAŞTI

            Cumhurbaşkanlığı adayı olmak için geziler düzenleyen ve bu kapsamda Diyarbakır'a giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eşlik eden fondaş medya aparatlarının arasında Sevilay Yılman da vardı.

            İmamoğlu geçtiğimiz ay, bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den seçim desteği almak için Ertuğrul Özkök, Sevilay Yılman, İsmail Saymaz, İsmail Küçükkaya, Akif Beki gibi itibarsız isimlerle Diyarbakır'a gitmiş ancak PKK ve HDP'nin dağa kaçırdığı evlatları için HDP önünde nöbet tutan acılı Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmemişti.

            Gazeteciler ve binlerce vatandaş Yılman'ın skandal sözlerine tepki gösterdi...

            Gazeteci Zafer Şahin Yılman'ın 8 yıl önceki küfür tepkisini paylaşarak, "Doğru söylemiş" ifadelerini kullandı.

            "BİRİ GAFLETE DÜŞÜP SANA BU AHLAKSIZLIĞI YAPSA NE DERSİN SEVİLAY?"

                Yazar Hacı Yakışıklı: "Sevilay Yılman şehidin bacısına küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan için; "Tam bir İstanbul Beyefendisidir. Yaptığı yanlış ama bazen insan gaflete düşer" dedi. Biri gaflete düşüp sana bu ahlaksızlığı yapsa ne dersin Sevilay? Sezgin Baran Korkmaz'ın "abla" dediği Sevilay!"

                "KENDİNİ ŞEHİDİN BACISININ YERİNE KOY"

                Yazar Zeki Bahçe: "Sevilay Yılman #YazıklarOlsun Sevilay sana tavsiyem bir dakika empati yap, kendini Şehidin bacısının yerine koy, ondan sonra küfürbaz Lütfü'ye ne diyeceksin merak ediyorum."

                "BU SÖZDE GAZETECİNİN GENEL GÜNDEMİ PROVOKE ETMEK"

                AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı: "Sevilay Yılman, Lütfü Türkkan'ı savunmuş. Lütfü Türkkan'ın ettiği küfürden dolayı istifasını isteyen medya mensuplarını da bir zamanlar kendisinin yaftalandığı türden itham etmiş. Bu sözde gazetecinin genel gündemi provoke etmek dışında bir işi de bu tarz tipleri savunmak."

                "YAZIKLAR OLSUN"

                    Doktor ve yazar Huriye Tezgelen: "Şimdi #YazıklarOlsun Sevilay Yılman"a diyeceğim yanındakilerin hatrı kalacak. Lütfü Türkkan'ı İstanbul beyefendisi gibi yağlayan Yılman'ı dinleyen üç kadın. Dördünüze de yazıklar olsun"

                    "MERAL HANIMIN PEŞİNDE YAPTIĞINIZ GEZİLERİ Mİ GÖSTERSİNLER?"

                    AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas: "Sevilay Yılman talimatı almış Lütfü Türkkan ahlaksızı için "yanlış yaptı ama İstanbul beyfendisidir" diyerek pr çalışmalarına başlamış. Bir de neymiş medya iki gündür bunu niye gösteriyormuş. Ne göstersinler? Meral hanımın peşinde yaptığınız gezileri mi?"

                    "LÜTFÜ SADECE İYİ PARTİ`NİN FİNANSÖRÜ DEĞİL"

                    Yazar Mehmet Çek: "Lütfü Türkkan: "bacını s.." Sevilay Yılman :Lütfü bey çok kibar, istanbul beyefendisi biridir. Niçin bu görüntüleri sürekli yayınlıyorlar ? İlginç ve mantiken izahı zor bir yaklaşım Sanırım biz bir şeyleri kaçırıyoruz yahut Lütfü sadece İyi Parti`nin finansörü değil."

                    İŞTE SEVİLAY'IN "BEYEFENDİ" DEDİĞİ TÜRKKAN'IN GÜNAH GALERİSİ

                    İyi Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesi toplumda infiale yol açtı. Yaptığı paylaşımlar ile sık sık tepkilerin hedefi olan Lütfü Türkkan, şehit yakınına ettiği ağır küfür bardağı taşıran son damla oldu. Aylar önce kaçak çiftlik davası ile gündeme gelen Türkkan, olayı görüntülemek isteyen gazeteciyi dövdürtmüş ve yine eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Lütfü Türkkan'ın vekil sıfatı ile bu skandallara imza atması ise tartışmaları da beraberinde getirdi. Toplumun büyük bir kısmı Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesini istedi.

                    Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın günah galerisi kabarık!

                    İstanbul'da 1959 yılında doğan Lütfü Türkkan, aslen Makedonyalı. Cirosu milyarlarla ifade edilen Türkkan Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ adlı şirketin sahibi olan Türkkan, yağlı tohum işleyerek küspe satıyor. Vekili olduğu Kocaeli şehrinin Dilovası ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasının yanı sıra, yurt dışında da birkaç fabrikasının olduğu biliniyor.

                    10 YILDIR VEKİL

                    2011 yılında ilk kez MHP'den vekil seçilen Türkkan, yalnızca 7 Haziran 2015 - 1 Kasım 2015 tarihleri arasında Meclis'e giremedi. 2018 yılında gerçekleştirilen seçimlerde ise İYİ Parti'den Kocaeli Milletvekili seçilen Türkkan, 10 yıldır aktif şekilde siyasetin içinde yer alıyor.

                    Kocaeli Milletvekili Türkkan'ın fabrikası ve kaçak çiftliğinin Dilovası'nda olmasından başka Kocaeli ile bir bağı bulunmuyor. Türkkan İstanbul Boğazı'nda bulunan bir yalıda ikamet ediyor.

                    Özel jetini yer yer İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tahsis etti.

                    GİRESUNLULARA KÜFÜR

                    Bingöl'de şehit ağabeyine ettiği sinkaflı küfür ise Türkkan'ın vatandaşa ettiği ilk küfür değil. 20 Mayıs 2011 tarihinde Dilovası Giresunlular Derneğine seçim ziyareti yapan Türkkan'ın, başkanın toplantıya 15 dakika geç gelmesinin ardından küplere bindiği ve "Eğer ben seçilirsem yemin ediyorum bu derneği buradan kaldıracağım. Giresun toplumunu k….a bile takmıyorum" ifadelerini kullandığı iddia edildi. Dernek yönetimi bu sözler üzerine Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

                    "ATATÜRK FOTOĞRAFI KALDIRILDI" YALANI

                    Sosyal medyayı aktif kullanan, araştırmadan önüne gelen haberi paylaşan Türkkan, 2019 yılında da Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyumun makamdaki Atatürk fotoğrafını kaldırdığını öne sürdü. Türkkan daha sonra olayın doğru olmadığını görünce "Görüntüleri izledim. O yüzden paylaşımı sildim" diye yazdı.

                    İKİ PAYLAŞIMI DA YALAN ÇIKTI

                    Yine 2019 yılında İzmit'e bağlı Akmeşe'ye giden Türkkan, bir berberle çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, "Bu kardeşimiz bana kırgınmış. Sebep de kaynanası ölmüş ben aramamışım. Sanırsın ki her akşam yatmadan evvel kaynana sayımı alıyorum ben. Yahu nereden bileyim ben senin kaynananın öldüğünü" diye yazdı. O berber ise Türkkan'ı videolu yanıtla yalanlayarak "Benim kaynanam sağ, ölmedi" dedi.

                    Başka bir paylaşımında ise, "Akmeşe'de fırıncılık yapıyor bu ablamız. Bu fırın sayesinde çocuklarını okuttu, evlendirdi, torun sahibi oldu. Emeği ile ayakta kalanlara selam olsun" diye yazdı. Ancak fotoğraftaki kadının tek çocuğunun olduğu, o çocuğun da bekar olduğu ortaya çıktı.

                    Sosyal medyada etkileşim alacak paylaşım yapmayı seven Türkkan'ın, "İlkokuldayken masa örtüsünü sırasıyla eve götürüp yıkayan nesiliz biz" cümlesini her yıl bir kere paylaştığı anlaşılınca bundan vazgeçtiği görüldü.

                    ŞEHİT KAYMAKAMIN BABASINA SAYGISIZLIK

                    Türkkan'ın en çok tepki çeken davranışlarından biri de 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından makam odasında patlatılan bomba ile şehit edilen Serik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'e yaptığı saygısızlık oldu.

                    Meclis'e davet edilen ve ziyaretçi bölümünde oturan şehit babasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Türkkan, "Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" diye yazdı.

                    O kişinin şehit babası Asım Safitürk olduğu ortaya çıkınca paylaşımını hemen sildi. Dönemin İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu devreye girdi hem özür diledi hem de partisinin üzüntüsünü dile getirdi.

                    KIZI DA SIK SIK SKANDALLARLA GÜNDEME GELDİ

                    Evde transeksüel dansöz oynatan Türkkan'ın kızı, daha sonra cuma vakti havuz başında şampanya açtırdı ve emniyet şeridini ihlal ederek çakarlı araba ile işe gittiğini kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

                    VATANDAŞIN MESAJINA KÜFÜRLÜ YANIT

                    Türkkan'ın ettiği küfürler sosyal medyada da devam etti. 26 Ağustos 2020'de yaptığı bir paylaşımına "çakma ülkücü" diye yazan Adnan Baran isimli vatandaşa DM'den küfür eden Türkkan, sonrasında kendisini engelledi.

                    VEKİLLERE DE İFTİRA ATTI

                    Türkkan, Meclis'te yaptığı bir basın toplantısında AK Partinin Kocaeli milletvekillerine ağır ithamlarda bulundu.

                    "Kocaeli'de her belediye AK Partili milletvekillerine tahsis edilmiş durumda. O milletvekilleri bu işin akçeli kısmının ne kadar içinde bilemiyorum" diyen Türkkan'ın danışmanı yerel gazetelere haber servis ederken, "Türkkan'ın o iddiaları, özellikle Körfez Belediyesi'nde paravan isimler ile ihaleler aldığı iddia edilen Radiye Sezer Katırcıoğlu'nu akla getirdi" diye yazdı, açıkça hedef gösterdi.

                    Körfez Belediyesi ve Katırcıoğlu "hodri meydan" dedi. Diğer vekiller hem "deli saçması" dedi "hem ispatla" dedi. Ama Türkkan ilave hiçbir açıklama yapamadı.

                    TROLL HESAP SİLDİ, TÜRKKAN YALANI SİLMEDİ

                    Twitter'da "@halukiyihaluk" isimli troll hesap Diyanet İşleri Başkanının fotoğrafını kullanarak Prof. Dr. Ali Erbaş'ın "Peygamber efendimiz yemeği sulu yaptırır ve bol bol ekmek bandırırdı" dediğini iddia etti.

                    Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamayı yalanlayınca troll hesap paylaşımı sildi. Ama Lütfü Türkkan silmedi, troll hesabın paylaşımını paylaştı.

                    TRUMP'IN TWEET'İNİN SAHTE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ AMA YİNE YANILDI

                    aHaber'i karalamak isteyen Lütfü Türkkan, ABD eski Başkanı Trump'ın kanalda yayınlanan bir tweetinin sahte olduğunu iddia etti. "A Haber, TRT ile yarışıyor. Zeka düzeyleri yayıncılık yapmaya engel bunların" diyerek alaycı üslupla video görüntüsü paylaştı.

                    Tarayıcının "İngilizce'den Türkçe'ye çevir" şeklinde ayarlandığında, Donald Trump'a ait hesap isminin "hayalhanemersin" olarak çevirdiğini anlamayan Türkkan, bir kez daha mahcup oldu.

                    KAÇAK ÇİFTLİK YIKILDI

                    Dilovası OSB'de yağ fabrikası bulunan Lütfü Türkkan'ın ilçeye bağlı Köseler köyündeki çiftliğinin kamu arazilerini işgal ettiği, üzerindeki yapıların tamamının kaçak olduğu, belediyeye herhangi bir vergi ödemediği ve milyarder iş adamının İmar Barışına dahi başvurmadığı ortaya çıktı.

                    Hal böyle olunca mahkeme yoluna gidildi. Türkkan tarafı yürütmeyi durdurma kararı aldı. Ancak eksikler giderildikten sonra yenilenen yıkım başvuruları neticesinde mahkeme de yıkımı onayladı. Türkkan'ın bu süre zarfında ruhsata bağlanabilecek yapılar için bile başvuru yapmaması çok dikkat çekti.

                    En sonunda ekipler yıkımı gerçekleştirdi. Yıkım esnasında "hayvanlar zarar görüyor" provokasyonları da, ekiplerin titiz çalışması nedeniyle tutmadı.

                    YIKIMI ÇEKEN MUHABİRE DAYAK

                    Yıkımı haberleştirmek için bölgeye giden İHA muhabiri Mustafa Uslu, çiftlikten çıkan 4 kişi tarafından feci şekilde darp edildi. Genç muhabir hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan 4 kişinin birinin Türkkan'ın yeğeni İbrahim Hasırcı, diğerlerinin makam şoförü Çağhan Çileli, ve idari işler sorumlusu Ahmet Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

                    Akşener ise konuyla ilgili olarak, "Lütfü Bey babasını arayıp özür diledi" dedi.

                    ERBAKAN'A DA İFTİRA

                    Kanal İstanbul projesini eleştirmek için Necmettin Erbakan'ı hedef alan Türkkan, yaptığı bir konuşmada "Kanal İstanbul projesinin temelini atıyoruz diye Kuzey Marmara Otoyoluyla ilgili eski bir projenin temelini attılar. Ya rahmetli Erbakan aklıma geldi ya. Rahmetli Erbakan çok temel atardı. Hakikaten sanayileşmeye meraklı bir siyasetçiydi. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar sonra da birileri o temeli bir kamyonun arkasına koydu getirdi. Yani aradan 40 sene geçmiş, 40 sene sonra aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.

                    ETEĞİ DÜŞEN KADIN VİDEOSU PAYLAŞTI

                    Sosyal medyadan yer yer komik videolar paylaşan Türkkan'ın, halay çekerken eteği düşen ve iç çamaşırı görünen bir kadının videosunu paylaştı. Bir milletvekilinin böyle bir paylaşım yapması tepkilere neden oldu.

                    RİZE'DE KADINA "PARA ALDIN" İFTİRASI

                    Türkkan, yine sosyal medya hesabından Meral Akşener'in Rize programında yanına giden Havva Sevgen isimli kadına provokasyon için para verildiğini iddia etti ve bir fotoğraf paylaştı.

                    Ancak o fotoğraftaki kişinin, kadının öz oğlu olduğu ortaya çıktı. Lütfü Türkkan bu çirkin iftirası nedeniyle özür dilemezken, aile suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

                    36 MİLYON DOLAR NEREDE?

                    Dilovası'nda ve yurt dışında Ayçiçek yağı fabrikaları bulunan Lütfü Türkkan'ın Ukrayna ve Kocaeli'deki fabrikasına Türkiye, Karadağ ve Kazakistan'daki Ziraat Bankaları aracılığıyla toplamda 36 milyon dolar kredi aldığı ancak geri ödemediği, batık krediler nedeniyle Ziraat'in icra takibi başlattığı ifade edildi. Her konuda paylaşım yapan Türkkan bu konuya dair bir kez dahi konuşmadı.

                    ŞEHİDİN KARDEŞİNE GALİZ KÜFÜR

                    Ve son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde yanına gelen şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler eden Türkkan, Türkiye'nin gündemine oturdu.

                    Türkkan, çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla grup başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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                    Haberler Güncel Habertürk'ten Sevilay Yılman şehit yakınına küfür eden Türkkan'ı "Tam bir İstanbul beyefendisi" deyip yere göğe sığdıramadı! Sosyal medyada tepkiler durmuyor!
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