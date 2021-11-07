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    • 07.11.2021 17:29
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    Son dakika: Lütfü Türkkan, Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti

    Son dakika... Şehit yakınına "Senin bacını s..." diye küfür eden Lütfü Türkkan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in talebiyle Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Türkiye'nin dört bir yanında Türkkan'a büyük tepkiler devam ederken sadece grup başkanvekilliğinden istifa kararı alması yine tepkileri beraberinde getirecek. Şehit yakınına küfür eden Türkkan hala Meclis'e girip maaş almaya devam edecek.

    Lütfü Türkkan’dan flaş karar!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit kardeşi Tahir Gümren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurmasına tepki gösterdi. İYİ Partili Lütfü Türkkan, Gümren'in boynuna sarılarak "senin b.s." diyerek küfür etti. O anlar kameralara yansıdı. Yaşanan olaylara şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere Türk halkı büyük tepki gösterdi.

    AKŞENER TALİMATIYLA GÖSTERMELİK İSTİFA

    Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in talebiyle Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti.

    MAAŞ ALMAYA DEVAM EDECEK

    Şehit kardeşine "Bacını...." şeklinde ahlaksızca küfreden Lütfü Türkkan'ın partiden ihracı ya da disiplin sürecine ilişkin bir adım henüz atılmadı. Türkkan İYİ Parti Milletvekili olarak TBMM'de bulunmaya devam edecek.

        "İSTİFA EDİYORUM"

        İYİ Partili Lütfü Türkkan, şehit yakına ettiği küfür sonrası gelen tepkilerin ardından İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Türkkan, "Genel Başkanımız Sayın Merak Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

        AKŞENER'DEN TALİMAT: TÜRKKAN'I KORUYUN
        İddiaya göre Türkkan'ın daha önce karıştığı birçok skandalı görmezden gelen parti lideri Meral Akşener, şehit yakınına küfür skandalını da görmezden gelmeyi seçecek. Kulislerde dolanan söylentilere göre Akşener, önce Türkkan'a özür diletti.
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        Haberler Güncel Son dakika: Lütfü Türkkan, Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
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