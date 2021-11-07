Son dakika: Lütfü Türkkan, Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit kardeşi Tahir Gümren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurmasına tepki gösterdi. İYİ Partili Lütfü Türkkan, Gümren'in boynuna sarılarak "senin b.s." diyerek küfür etti. O anlar kameralara yansıdı. Yaşanan olaylara şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere Türk halkı büyük tepki gösterdi.
AKŞENER TALİMATIYLA GÖSTERMELİK İSTİFA
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in talebiyle Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti.
MAAŞ ALMAYA DEVAM EDECEK
Şehit kardeşine "Bacını...." şeklinde ahlaksızca küfreden Lütfü Türkkan'ın partiden ihracı ya da disiplin sürecine ilişkin bir adım henüz atılmadı. Türkkan İYİ Parti Milletvekili olarak TBMM'de bulunmaya devam edecek.