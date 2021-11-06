İyi Partili Lütfü Türkkan eceline mi susadı? Bacısına küfrettiği şehidin şehadetiyle dalga geçti

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e hakaret eden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın görüntüleri ortaya çıkınca Twitter hesabından ilk olarak görüntülerin montaj olduğunu dile getirdi. Türkkan ardından bir video hazırlayarak şehit yakınına küfür ettiğini itiraf edip özür diledi.
Sosyal medyada ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuyla alakalı harekete geçmemesinden kaynaklı tepkiler gösterilirken, Lütfü Türkkan ise kınandı. Çok sayıda siyasetçi de Türkkan'ın şehit yakınına hakaret etmesine tepki gösterdi.
BİR SKANDALA DAHA İMZA ATTI, ŞEHİDİN ŞEHADETİNİ KÜÇÜMSEDİ!
İyi Partili Muhammet Güllük ise sosyal medya hesabından Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesini savunmak adına 1997 yılında Bingöl'ün Gözer yaylasında henüz 17 yaşında çobanlık yaparken çatışma esnasında atılan havan bombasıyla şehit düşen İsa Gümren'in şehadetini küçümsedi.
Güllük şu ifadeleri kullandı: