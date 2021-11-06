İyi Partili Lütfü Türkkan eceline mi susadı? Bacısına küfrettiği şehidin şehadetiyle dalga geçti

"Her şeyden öte "Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar" yazmaya eliniz nasıl vardı anlamıyorum. Pkk'lıların dizdiği mayına basarak terör kurbanı olan şehit birisi "çoban" olunca daha mı değersiz oluyor??? Korkunç bir düşünce tarzı."

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