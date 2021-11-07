Şehit yakınına 'bacını s..erim' diyen İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi: İstifa etmeli, ihraç edilmeli
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına "bacını s..erim" şeklindeki küfrüne tepkiler çığ gibi geliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den skandal ile ilgili açıklama gelmezken Türkkan'ın grup başkanvekilliğinden alındığı açıklandı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Türkkan, derhal istifa etmeli ve partisinden ihraç edilmelidir" dedi. Öte yandan Türkiye genelindeki şehit yakınları ve gaziler dernekleri tek tek tepki göstererek bir kınama açıklaması yaptı.
İYİ Parti TBMM Grubu, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekili seçmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.
Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Meclis Grubu, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla yarın saat 14.00'te Mecliste olağanüstü toplanarak, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni bir grup başkanvekili seçecek.
Toplantıya, Akşener'in de katılacağı öğrenildi.
Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmişti.
Van'daki programları kapsamında muhtarlarla bir araya gelen Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkkan'ın, şehit yakınına yaptığı hakaretin kabul edilemeyeceğini söyledi.
Lütfü Türkkan'ın, şehit yakınına yönelik galiz küfrünün ve hakaretinin ilk olmadığını belirten Akçay, şunları kaydetti:
"Türkkan bundan evvel TBMM Genel Kurulu'nun misafir locasında oturan şehit babasına hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Demek ki bunlar Türkkan'ın karakteri haline gelmiş. Şehit yakınına yapılan bu küfrü ve hakareti şiddetle lanetliyorum. Türkkan, derhal istifa etmeli ve partisinden ihraç edilmelidir.
Kadın hakları veya şehitlerimiz söz konusu olunca bunların hiçbirisinin ses çıkarmadığını ve tepki vermediğini üzülerek görüyoruz. Şehitlerimize, hiç kimseye laf söyleyemez. Şehitlerimiz ve yakınları, milletimize emanet değerlerdir. Tekrar tekrar lanetliyoruz. Tüm o sözler ayaklarımızın altındadır ve kendisine iade edilmiştir."
Programa, MHP MYK üyeleri Mehmet Beşir Tatar, Ali Uçak ve Mustafa Bahadır Çiçek, İl Başkanı Salih Güngöralp, ilçe başkanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
ŞEHİT YAKINI ABDULLAH GÜMREN: AKŞENER MİLLETİN BACISINA NEDEN SÖVÜYORSUN DESEYDİ YA
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit abisi Tahir Gümren'in Manisa'da yaşayan kardeşi Abdullah Gümren, "Meral Akşener gittiği her yerde bacım bacım diyor. Orada, sen milletin bacısına neden sövüyorsun deseydi ya. Bacılık, namus bu kadar kolay değil. Ben onu Allah'a havale ediyorum" dedi.