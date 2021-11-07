Şehit yakınına ’bacını s..erim’ diyen İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepkiler çığ gibi: İstifa etmeli, ihraç edilmeli

ŞEHİT YAKINI ABDULLAH GÜMREN: AKŞENER MİLLETİN BACISINA NEDEN SÖVÜYORSUN DESEYDİ YA

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit abisi Tahir Gümren'in Manisa'da yaşayan kardeşi Abdullah Gümren, "Meral Akşener gittiği her yerde bacım bacım diyor. Orada, sen milletin bacısına neden sövüyorsun deseydi ya. Bacılık, namus bu kadar kolay değil. Ben onu Allah'a havale ediyorum" dedi.

