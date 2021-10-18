SON DAKİKA: Al sana tarafsız basın! Ekrem İmamoğlu gazetecileri toplayıp Diyarbakır'a götürdü! Ertuğrul Özkök İsmail Saymaz halay çekti

Ancak işin CHP, bu söylemiyle çelişiyor. Bir yandan "tarafsız basın" gibi beylik laflar eden CHP'liler bir yandan da kendi basınını oluşturma çabası içinde. Bunun son örneği ise Ekrem İmamoğlu.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN "YANDAŞ BASIN" OLUŞTURUYOR

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti içindeki cumhurbaşkanlığı adaylığı içinde adı sıklıkla geçen isimlerden. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aba altından sopa göstermekte çekinmeyen İmamoğlu, yurt gezilerine de devam ediyor. Adeta bir genel başkan gibi Türkiye'yi gezen İmamoğlu, hafta sonu da Diyarbakır'daydı.

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye şirin gözükmek için Diyarbakır'a giden ancak PKK'nın kaçırdığı evlatları için HDP önünde nöbet tutan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmeyen Ekrem İmamoğlu bir garip gazeteciyi de yanında götürdü.