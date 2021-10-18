SON DAKİKA: Al sana tarafsız basın! Ekrem İmamoğlu gazetecileri toplayıp Diyarbakır'a götürdü! Ertuğrul Özkök İsmail Saymaz halay çekti

Türkiye son 20 yılda AK Parti iktidarıyla birlikte sürekli olarak icraat ve projelerle adeta şaha kalktı. Tüm bunlara rağmen CHP'nin yapılan projeleri görmeyip yalan siyaseti hız kesmeden devam ediyor. Son yıllarda CHP buna hız verirken ayrıca AK Parti'nin basını kontrol ettiğini tarafsız basının olmadığını da dile getiriyor.
Ancak işin CHP, bu söylemiyle çelişiyor. Bir yandan "tarafsız basın" gibi beylik laflar eden CHP'liler bir yandan da kendi basınını oluşturma çabası içinde. Bunun son örneği ise Ekrem İmamoğlu.
CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN "YANDAŞ BASIN" OLUŞTURUYOR
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti içindeki cumhurbaşkanlığı adaylığı içinde adı sıklıkla geçen isimlerden. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aba altından sopa göstermekte çekinmeyen İmamoğlu, yurt gezilerine de devam ediyor. Adeta bir genel başkan gibi Türkiye'yi gezen İmamoğlu, hafta sonu da Diyarbakır'daydı.
PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye şirin gözükmek için Diyarbakır'a giden ancak PKK'nın kaçırdığı evlatları için HDP önünde nöbet tutan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmeyen Ekrem İmamoğlu bir garip gazeteciyi de yanında götürdü.
İMAMOĞLU'NUN DİYARBAKIR'A GÖTÜRDÜĞÜ GAZETECİLER
Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a götürdüğü isimler aslında ona çok uzak olan isimler değil. FOX'tan İsmail Küçükkaya, CHP yandaşı kanallarda İmamoğlu güzellemesi yapan İsmail Saymaz, Ertuğrul Özkök, Akif Beki, Esin Övet, Sevilay Yılman gibi isimler de Diyarbakır ziyaretinde yer aldı.
SAYMAZ VE ÖZKÖK'TEN HALAY
Hatta bu ziyarette İsmail Saymaz ile Ertuğrul Özkök de halay çekti. İsmail Saymaz ile Ertuğrul Özkök'ün halay çektiği anları ise İsmail Küçükkaya "Bu görüntü çok konuşulur" diyerek Instagram hesabından paylaştı.