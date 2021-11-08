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    • 08.11.2021 10:39
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    • 08.11.2021 11:02
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    İstanbul Ataşehir'de sahte alkol imalathanesine baskın!

    Ataşehir'de sahte alkol üretimi yapılan depoya baskın düzenlendi. Baskında 4 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda sahte alkol, sahte alkol şişeleri ve sahte alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Depoya yapılan baskın anı görüntülendi.

    Sahte alkol imalathanesine baskın!

    Polis ekipleri, önceki gün Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi üzerinde bulunan bir aracın bagajına koli yerleştiren kişiler olduğu bilgisini aldı.

    Harekete geçen ekipler, aynı günün sabahı 05.15'te 3 araç ve bir depoya baskın düzenledi.

    Adreste bulunan 4 şüpheli gözaltına alınırken, depo ve 3 araçta yapılan aramalarda, bin 446 şişe etil alkol, 35 adet varil içerisinde olmak üzere bin 710 litre etil alkol, 4 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde 20 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol, 21 rulo halinde etil alkol bandrolü, 665 adet 5 litrelik boş bidon, dolum makinası, etiket bandrol makinası, 6 adet 50 litrelik boş varil, 3 adet 30 litrelik boş varil, 468 adet 1 litrelik boş cam şişe, 5 koli cam şişe kapağı, 1 adet 1000 litrelik plastik depo, 2 paket halinde 20 adet cinsel içerikli jel, 2 paket halinde sigara kağıt ve filtresi, 4 koli halinde toplam 96 adet enerji içeceği, sahte alkol satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 370 lira ve 100 dolar, 5 adet cep telefonu, pos cihazı, irsaliye defteri ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 4 şüpheli, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan önceki gün edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Ekiplerce depoya yapılan baskın anı kameraya yansıdı.

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