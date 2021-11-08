'TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METROSU OLACAK'

Test sürüşü yapılan metro hakkında bilgiler paylaşan Bakan Karaismailoğlu, "Bu metro hattımızda, günlük, haftalık ve yıllık olarak TBM ilerlemesinde, birkaç kez dünya rekoru kırdık. Saatte 120 kilometre ile 'Türkiye'nin en hızlı metrosu' unvanına sahip olacak hattımız, aynı zamanda tek seferde ihale edilen en uzun metromuzdur. Eş zamanlı olarak 10 TBM'in imalat yaptığı projemiz bu özelliği ile de, ipi göğüslemektedir. Gayrettepe istasyonundaki 72 metreye yakın derinliğiyle de rekor kıran metro hattımız, demiryolu üst yapı imalatındaki prekast panelle de bir ilki oluşturmaktadır" dedi.

'MİLLİ ÜRÜNLERİN ORANINI ARTIRIYORUZ'

Milli bağımsızlık ve milli ekonomi ekseninde, iç ve dış mihraklara rağmen, bugün her alanda olduğu gibi toplu ulaşım yatırımlarında da yerli ve milli ürünlerin oranını artırmaya devam ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu konuşmasına şöyle devam etti: