Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün Kağıthane'de saatte 120 kilometrelik rekor bir hızla kentiçi raylı sistem hizmeti verecek Gayrettepe-Kağıthane-Eyüpsultan- İstanbul Havalimanı Metro Hattındaki 'Tren Test Sürüşü' programına katıldı.
Hedeflerinin İstanbulluların itmek zorunda kalmayacağı toplu ulaşım sistemini inşa etmek olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bizler, dünya kenti İstanbul'un, toplu ulaşımında konforu, hızı artırmanın peşindeyiz. Bizler, İstanbullularımızın bozulan otobüsleri itmek zorunda kalmadığı bir toplu ulaşım sistemi inşası hedefindeyiz. Bu arzumuzun, sevdamızın bir sonucu olarak; gözbebeğimiz İstanbul'un raylı sistem ağının yarısını bakanlık olarak yapmış olacağız! Yaptığımız ve yapacağımız yeni projeler, İstanbul'un toplu taşıma sistemine nefes aldırmaya devam edecek" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METROSU OLACAK'
Test sürüşü yapılan metro hakkında bilgiler paylaşan Bakan Karaismailoğlu, "Bu metro hattımızda, günlük, haftalık ve yıllık olarak TBM ilerlemesinde, birkaç kez dünya rekoru kırdık. Saatte 120 kilometre ile 'Türkiye'nin en hızlı metrosu' unvanına sahip olacak hattımız, aynı zamanda tek seferde ihale edilen en uzun metromuzdur. Eş zamanlı olarak 10 TBM'in imalat yaptığı projemiz bu özelliği ile de, ipi göğüslemektedir. Gayrettepe istasyonundaki 72 metreye yakın derinliğiyle de rekor kıran metro hattımız, demiryolu üst yapı imalatındaki prekast panelle de bir ilki oluşturmaktadır" dedi.
'MİLLİ ÜRÜNLERİN ORANINI ARTIRIYORUZ'
Milli bağımsızlık ve milli ekonomi ekseninde, iç ve dış mihraklara rağmen, bugün her alanda olduğu gibi toplu ulaşım yatırımlarında da yerli ve milli ürünlerin oranını artırmaya devam ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu konuşmasına şöyle devam etti: