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    • 08.11.2021 11:56
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    İstanbul Havalimanı metrosuna kavuşuyor! İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda test sürüşü yapıldı

    Dünyanın özenerek baktığı İstanbul Havalimanı artık metro hattına da kavuşarak değerine değer katıyor. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı test sürüşü yapıldı. Bakan Adil Karaismailoğlu, "İstanbullularımızın bozulan otobüsleri itmek zorunda kalmadığı bir toplu ulaşım sistemi inşası hedefindeyiz." dedi.

    İstanbul Havalimanı metrosuna kavuşuyor

    Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün Kağıthane'de saatte 120 kilometrelik rekor bir hızla kentiçi raylı sistem hizmeti verecek Gayrettepe-Kağıthane-Eyüpsultan- İstanbul Havalimanı Metro Hattındaki 'Tren Test Sürüşü' programına katıldı.



    Hedeflerinin İstanbulluların itmek zorunda kalmayacağı toplu ulaşım sistemini inşa etmek olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bizler, dünya kenti İstanbul'un, toplu ulaşımında konforu, hızı artırmanın peşindeyiz. Bizler, İstanbullularımızın bozulan otobüsleri itmek zorunda kalmadığı bir toplu ulaşım sistemi inşası hedefindeyiz. Bu arzumuzun, sevdamızın bir sonucu olarak; gözbebeğimiz İstanbul'un raylı sistem ağının yarısını bakanlık olarak yapmış olacağız! Yaptığımız ve yapacağımız yeni projeler, İstanbul'un toplu taşıma sistemine nefes aldırmaya devam edecek" diye konuştu.

    'TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METROSU OLACAK'
    Test sürüşü yapılan metro hakkında bilgiler paylaşan Bakan Karaismailoğlu, "Bu metro hattımızda, günlük, haftalık ve yıllık olarak TBM ilerlemesinde, birkaç kez dünya rekoru kırdık. Saatte 120 kilometre ile 'Türkiye'nin en hızlı metrosu' unvanına sahip olacak hattımız, aynı zamanda tek seferde ihale edilen en uzun metromuzdur. Eş zamanlı olarak 10 TBM'in imalat yaptığı projemiz bu özelliği ile de, ipi göğüslemektedir. Gayrettepe istasyonundaki 72 metreye yakın derinliğiyle de rekor kıran metro hattımız, demiryolu üst yapı imalatındaki prekast panelle de bir ilki oluşturmaktadır" dedi.

    'MİLLİ ÜRÜNLERİN ORANINI ARTIRIYORUZ'
    Milli bağımsızlık ve milli ekonomi ekseninde, iç ve dış mihraklara rağmen, bugün her alanda olduğu gibi toplu ulaşım yatırımlarında da yerli ve milli ürünlerin oranını artırmaya devam ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu konuşmasına şöyle devam etti:


        "Metro hattımız, ülkemizin ilk yerli sinyalizasyon sistemine sahip olacak. Hattımızda hizmet edecek araçlarımızda da tamamen kendi olanaklarımızla ürettiğimiz parça ve ürünlerin kullanım oranı en az yüzde 60'ı yerli olacak. Yerli motorlu trenlerimizin çalışacağı hattımızda, sinyalizasyon, elektrik ve bataryaları da yerli olacak."

        SEYAHAT SÜRELERİ KISALACAK
        Sabah'ın haberine göre hattın işletmeye alınmasıyla birlikte seyahat sürelerinin kısalacağına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Hattımızın işletmeye alınmasıyla birlikte, Göktürk-İstanbul Havalimanı arası 12 dakikaya, Kağıthane-İstanbul Havalimanı 24 dakikaya, Zincirlikuyu-İstanbul Havalimanı 33 dakikaya, 4. Levent-İstanbul Havalimanı arası 35 dakikaya, Arnavutköy-Beşiktaş arası 36 dakikaya, Taksim-İstanbul Havalimanı 41 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası 48 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz 50 dakikaya inecektir" dedi.

        '2 MİLYAR 640 MİLYON EURO TASARRUF EDİLECEK'
        Karaismailoğlu, 'Metro hattının işletmeye alınmasının ardından 2024-2043 yılları arasında karayolu bakım ve işletmesi açısından, kaza kazancı yönünden, hava kirliliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti açısından ve zamandan yapılacak tasarrufun toplam bedelinin yaklaşık 2 milyar 640 milyon Euro olacağını öngörüyoruz' dedi.

            'BİR TARAFTA METRO AÇANLAR DİĞER TARAFTA KAPATANLAR'
            İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından Sancaktepe'de yapımı devam eden metro inşaatını durduran ve açılan tünelleri hafriyatla dolduran İBB yönetimini de eleştiren Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

            "Bir tarafta yeni ve faydalı projeler için canla başla çalışanlar, diğer tarafta temel atmama törenleri düzenleyenler. Bir tarafta, yeni metro hatlarını hızla yapanlar diğer tarafta, yapımı devam eden metro hattı üzerine hafriyat dökenler. Bir yanda gece-gündüz çalışanlar, diğer yanda, ellerindeki otobüslerin bakımlarını bile yapamayıp yolda kalmalarına sebep olanlar.

            Bir yanda halka hizmeti, hakka hizmet olarak gören bizler, diğer tarafta liyakatsiz kadrolarla İstanbul'u başarısızlık girdabına sürükleyenler… Halkımızdan aldığımız destek ve irade ile Türkiye'yi geleceğe taşıyan, hedeflerine ulaştıracak projeler üreten bizler, diğer tarafta, bu başarılı projelere imza atanları ve yatırımcıları tehdit edenler. Bir yanda, İstanbul Boğazı'nı her türlü faciadan kurtarmak için çabalayan bizler, diğer tarafta İstanbul Boğazını ve çevresindeki milyonların can güvenliğini hiçe sayan, dış güçlere mektup yazan iş bilmezler.

            Ülkemiz için canla başla çalışırken, gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Buna, vaktimiz de yok, niyetimiz de. Emek hırsızlarını, gözlerini iktidar hırsı bürümüş ve her türlü kirli odakla iş birliği yapmaya hevesli olanları uyarıyoruz: Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları elbette çok iyi görüyor.
            Dünyanın en büyük ve güzel şehrine hizmet vermeyen, çile çektiren ve çağın gerisine taşımak isteyenleri, yakından takip ediyoruz."

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