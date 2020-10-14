Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ise; "Engin Yıldırım'ın Anayasa Mahkemesi'nin en özgürlükçü üyesi, AYM'yi takip eden herkes bilir. Aynı zamanda siyaseti de bilir. Onu nasıl yaftalayacaklarını da tahmin etmiştir. Özgürlük hukukun üstünlüğü olmadan savunulmaz. Özgürlüğü ve hukuku savunmak için bir risk aldı. Saygıyla selamlıyorum" iddiasında bulundu.

MAHKEME, ENİS BERBEROĞLU'NUN YENİDEN YARGILANMASINA YER OLMADIĞINA HÜKMETTİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi; "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti.

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