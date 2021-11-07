Son dakika: Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan grup başkanvekilliğinden alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit kardeşi Tahir Gümren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurmasına tepki gösterdi. İYİ Partili Lütfü Türkkan, Gümren'in boynuna sarılarak "senin b.s." diyerek küfür etti. O anlar kameralara yansıdı. Yaşanan olaylara şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere Türk halkı büyük tepki gösterdi.
BU KÜFÜRE BU CEZA MI VERİLİR?
Meral Akşener konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ederken Lütfü Türkkan'ın istifa etmemesi tepkilerin daha da artmasına neden oldu. İYİ Parti, bir şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ı Grup Başkanvekilliği görevinden aldı. Söz konusu görev için yarın meclis grubunda seçim yapılacak.
AKŞENER'DEN 81 İLE TALİMAT: TÜRKKAN'I KORUYUN
İddiaya göre Türkkan'ın daha önce karıştığı birçok skandalı görmezden gelen parti lideri Meral Akşener, şehit yakınına küfür skandalını da görmezden gelmeyi seçecek. Kulislerde dolanan söylentilere göre Akşener, önce Türkkan'a özür diletti.
Geçmişi vukuatlarla dolu Lütfü Türkkan'ın kirli sicilini Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan kaleme aldı. İşte o skandal olaylar...
BU KAÇINCI VUKUAT?
Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu.
Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti'nin vukuatlı ismi olup çıktı.