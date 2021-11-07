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    • 07.11.2021 19:15
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    • 07.11.2021 19:30
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten küfürbaz İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sert tepki

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakını Tahir Gümren'e ettiği sinkaflı küfre çok sert tepki gösteren Ömer Çelik, "Özür dilemeyi bile beceremiyorsanız, pişmanlığın yerini pişkinlik alır, o da maalesef sizin tamamen erdem karşıtı, tamamen doğruluk, iyilik karşıtı bir yerde durduğunuzu gösterir" ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili ortaya atılan asılsız haberleri de değerlendiren Çelik, "bu yalanları üretenler akıl yoksunu" dedi.

    Ömer Çelik’ten küfürbaz İP’li Türkkan’a sert tepki

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şehit yakınlarına küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.



    Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Eğer yanlış yaptıktan sonra bir pişmanlık alameti gösterirseniz bu yine iyi kötü erdeme, doğruya, iyiliğe tutunmaya çalıştığınız anlamına gelir. Ama size yanlışınız gösterildikten sonra hem de sosyal medyada binlerce, on binlerce vatandaşımızın tepkisiyle gösterdikten sonra hala özür dilemeyi bile beceremiyorsanız, pişmanlığın yerini pişkinlik alır, o da maalesef sizin tamamen erdem karşıtı, tamamen doğruluk, iyilik karşıtı bir yerde durduğunuzu gösterir.



    "ŞEHİT AİLELERİ BAŞIMIZIN TACIDIR"
    Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Onlara dönük her türlü incitici sözün, hele hakaret, hele küfrü asla kabul edemeyeceğimizi, asla affedemeyeceğimiz davranışlar."



        "BU YALANLARI ÜRETENLER AKIL YOKSUNU"
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili ortaya atılan asılsız haberleri de değerlendiren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bu yalanları üretenler akıl yoksunu olduğu gibi ahlak ve vicdan yoksunudur aynı zamanda. Cumhurbaşkanımızın bir günlük programı başka genel başkanların bir haftalık programına denktir." şeklinde konuştu.
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