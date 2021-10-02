CHP'li Eren Erdem'den Ekrem İmamoğlu yalanı: İstanbul'un altını oydu, metro yapma rekoru kırdı

Ana muhalefet partisini ele geçiren klik algı ve yalan siyasetine devam ediyor.
CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metroda yürüdüğü sırada çekilen görüntüleri hakkında komik bir yorumda bulundu.
Sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaşan Erdem, "İstanbul'un altını oydu, delik deşik yaptı; metro yapma rekoru kırdı. Şimdi de, koruma ordusuz o metrolarla geziyor. Ekrem İmamoğlu ne yapmaya çalışıyor?" sözlerini sarf etti.
CHP'Lİ ERDEM'İN BAHSETTİĞİ METRO 2000 YILINDA YAPILDI
Eren Erdem'in İmamoğlu'nu öveceğim diye başka hükümetin yaptığı projeye sahiplenme çabası ise boşa çıktı. Zira birçok kullanıcı, Erdem'in paylaşımının altına gerçekleri yazdı.