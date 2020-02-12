15 Temmuz hain darbe girişimine 'tiyatro' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si şimdi de siyasi ayak propagandasına sarıldı.

'FETÖ'nün siyasi ayağı' diyerek kendi partisinin bağlantısını saklamaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun bu samimiyetsiz çıkışı CHP'nin FETÖ ile olan sinsi ittifakını ve FETÖ'den yargılanan CHP'lileri yeniden gündeme getirdi.

CHP' Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu, CHP Eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Danışmanlar Koray Çalışkan ve Alper Keten'in de aralarında bulunduğu birçok isim FETÖ soruşturmaları kapsamında yargılanan CHP'liler arasında yer aldı.

İşte FETÖ'den yargılanan CHP'li o isimler...

ENİS BERBEROĞLU: MİT TIR'ları ihanetinde Can Dündar ile işbirliği yapan CHP Enis Berberoğlu 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

EREN ERDEM: CHP'li Eren Erdem ise 'FETÖ'ye yardım' suçundan tutuklandı. CHP'li Erdem, Karşı gazetesine yönelik davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

FATİH GÜRSUL (BAŞDANIŞMAN): FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 28 bin 66 kez ByLock'tan erişim sağladığı tespit edildi.



AHMET CANER YENİDÜNYA (Başdanışman): CHP eski Parti Meclisi Üyesi. 672 sayılı KHK ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeliğinden ihraç edildi.



RASİM BÖLÜCEK (Başdanışman): FETÖ'den tutuklu yargılanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın 2 ayrı telefon hattından bin 159 görüşme yaptığı tespit edildi.



MURAT AKSOY (Danışman): FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. "Darbe girişimi" soruşturmasında da iki kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. FETÖ'nün, Murat Aksoy'un hesabına 108 bin lira aktardığı tespit edildi.

İBRAHİM BURAK OĞUZ: CHP'nin FETÖ soruştumasından tutuklanan ve görevden alınan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un ise örgüt içerisinde görev aldığı resmi olarak kayıtlara geçti. Örgütte "sohbet imamı" olarak nitelenen seviyede yer aldığı tanık ifadelerine yansıyan CHP'li Burak Oğuz'un FETÖ derneklerine üye olduğu, 2006-2019 yılları arasında 182 üst düzey FETÖ militanıyla aktif iletişim kurduğu tespit edilmişti.



KORAY ÇALIŞKAN: Fetullahçı Terör Örgütü'nün akademik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 Temmuz 2017 tarihinde gözaltına alındı. Çalışkan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Koray Çalışkan, FETÖ'nün son televizyonu olan Can Erzincan'da programlara katıldı. FETÖ'nün desteklediği +1 Televizyonu'nda "Kırmızı Telefon" adlı program hazırladı ve sundu. Programa FETÖ'nün kara kutusu firari sanık Emre Uslu ve şu an cezaevinde olan Mehmet Baransu'yu davet etti, konuklar 17-25 Aralık darbe girişimini destekledi.