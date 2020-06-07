Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.06.2020 11:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2020 11:24
    ABONE OL

    'den 'in 'de belediye şirketinde görevlendirilmesine sert tepki!

    ’nün darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla 4 yıl hapis cezası alan eski Milletvekili ’in Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir şirkete yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Başkanı , “Büyükşehir Belediyesi, Soyer'in babasının çiftliği değil” ifadelerini kullandı.

    MHP'den Eren Erdem tepkisi!

    İl Başkanı , eski milletvekili 'in bağlı bir şirkette ve Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde (ÜNİBEL) yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildiğini belirterek "Bu yaşananlara vatansever ve milli hassasiyetlere önem veren İzmirliler tepki koyacaktır." dedi.

    Şahin, yaptığı açıklamada, dün ile ihraç edilen ve 'ye yakınlığıyla bilinen üç akademisyenin İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir şirketinde görevlendirildiğini, bugün de 'nün darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla kapatılan Karşı gazetesine yönelik davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP milletvekili Eren Erdem'in başka bir belediye şirketine atandığını öğrendiklerini ifade etti.

    "Bu atamalar, yerel seçim öncesi zillet ittifakının İstanbul'u CHP'ye, Ankara'yı İYİ Parti'ye, İzmir'i de HDP'ye tahsis ettiği gerçeğini göstermektedir" diyen Şahin, bu atamaların devam edeceğini düşündüklerini belirtti.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösteren Şahin, şunları kaydetti:

    "Milli değerler ve hassasiyetlere önem veren CHP'li seçmenlerin bu hadiseye tepki göstermesini bekliyoruz. Biz İzmir'de bu duruma müsaade etmeyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi, Soyer'in babasının çiftliği değil. Zillet ittifakı FETÖ, PKK, HDP, İYİ Parti ve CHP birlikteliğinden oluşuyor. Bu yapılan atamalar sürpriz değil. Bu görevlendirmeler zillet ittifakına uygun bir durum. Bu yaşananlara vatansever ve milli hassasiyetlere önem veren İzmirliler tepki koyacaktır."

    Haberler Güncel MHP'den Eren Erdem'in İzmir'de belediye şirketinde görevlendirilmesine sert tepki!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri