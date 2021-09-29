Ekrem İmamoğlu'nun medyadaki trolleri övecek bir şey bulamayınca "ibriklere sarıldı

Arapkirli, piyasada 22 TL civarında satılmasına rağmen yapılan ihale sonucu İBB'ye maliyeti 66 lirayı bulan bidonları övmek için şu ifadeleri kullandı:

"Ya evden götürürüz kabımızı, ya da mezarlar arasında dolaşan "sucu çocuklar" sağlar bu hizmeti. Onlar da bayramlar harici yoktur.

İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı iyi düşünmüş bunu. Basit ama, önemli bir hizmet.

Ölmüşlerinin ruhu şad olsun.

Teşekkürler"