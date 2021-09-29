Ekrem İmamoğlu'nun medyadaki trolleri övecek bir şey bulamayınca "ibriklere sarıldı

2019'da yapılan yerel seçimler öncesi meydanlarda türlü vaatler veren CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana İstanbul'a hizmette sınıfta kaldı. Adeta makine gibi işleyen yerel yönetim sistemi İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle çökerken, İstanbullu her yeni güne farklı problemlerle uyanmaya başladı.
MEDYA TROLLERİYLE KAMUFLE ÇABASI
Metro, atık su arıtma tesisi gibi önemli projeleri askıya alan ya da durduran, Kanal İstanbul gibi mega projelere ise karşı çıkan İmamoğlu, yapılamayan önemli ölçekteki işleri medyadaki trolleri ile kamufle etme çabası içerisine girdi.
ÖNCE MUSLUK ŞİMDİ BİDON
Daha önce Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan "musluk açılış törenleri"ni öve öve bitiremeyen İmamoğlu'nun medyadaki yandaş trollerinden Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zafer Arapkirli, şimdi de mezarlıklara koyulan bidonları övmeye başladı. Yaklaşık 1000 gündür İstanbullu'nun asıl çözüm beklediği ulaşım, trafik, çevre kirliliği gibi sorunlarla ilgili proje üretemeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başarısızlığını örtmek için yandaş gazeteciler, yapılan küçük projeleri överek algı operasyonuna başladı.
Arapkirli, piyasada 22 TL civarında satılmasına rağmen yapılan ihale sonucu İBB'ye maliyeti 66 lirayı bulan bidonları övmek için şu ifadeleri kullandı:
"Ya evden götürürüz kabımızı, ya da mezarlar arasında dolaşan "sucu çocuklar" sağlar bu hizmeti. Onlar da bayramlar harici yoktur.
İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı iyi düşünmüş bunu. Basit ama, önemli bir hizmet.
Ölmüşlerinin ruhu şad olsun.
Teşekkürler"