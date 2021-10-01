Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör: Hükümetin tarihi hizmetleri İmamoğlu’nun ibriği kadar konuşulmadı

İşte Dilek Güngör'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
Nasıl oluyor?
Karayollarında, 30 bin kilometreye yakın bölünmüş yol, 4 bin kilometreye yakın otoyol yapıyorsun.
Köprü ve viyadük uzunluğunu 701 kilometreye çıkarıyorsun.
Osman Gazi'den Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Avrasya Tüneli'nden Marmaray'a kadar birçok yerde milyarlık projelere imza atıyorsun.
1.213 kilometre hızlı tren ağı inşa ediyorsun.
TOKİ 1 milyon adet konut üretiyor.
Orman varlığını 23 milyon hektara çıkarıyorsun. 600 baraj yapıyorsun. Yüzlerce içme suyu ve sulama tesisi…
İhracatı 36 milyar dolardan alıp 200 milyar doların üzerine çıkarıyorsun.
34 tane stadyum inşa ediyorsun.
Ülkedeki hastane yatak sayısı 253 bini geçiyor.
Toplam 43 bin 158 yatak kapasiteli 32 şehir hastanesini ülkeye kazandırıyorsun.
Milyarca lira sosyal yardım yapıyorsun.
Cumhuriyet tarihinde yapılanın dört misli yurdu 20 yılda tamamlıyorsun.
Milli Uzay Programı'nı başlatıyorsun, yapay zekayı kullanıyorsun.