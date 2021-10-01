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    • 01.10.2021 09:59
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    Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör: Hükümetin tarihi hizmetleri İmamoğlu’nun ibriği kadar konuşulmadı

    CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vapurdaki kartonu ve mezarlıktaki ibriği kadar hükümetin milyonluk ve önemli icraatlarının konuşulmadığını söyleyen Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, “Nükleer Santral inşa ediyorsun, Karadeniz'de gaz buluyorsun. Mezarlıktaki ibrik kadar ya da vapurdaki karton bardak kadar gündem olmuyor. Çok tuhaf değil mi? Hükümet mi yaptıklarını anlatamıyor, muhalifler mi algı oluşturmayı daha iyi beceriyor bilemedim” ifadelerini kullandı.

    İşte Dilek Güngör'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

    Nasıl oluyor?
    Karayollarında, 30 bin kilometreye yakın bölünmüş yol, 4 bin kilometreye yakın otoyol yapıyorsun.
    Köprü ve viyadük uzunluğunu 701 kilometreye çıkarıyorsun.
    Osman Gazi'den Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Avrasya Tüneli'nden Marmaray'a kadar birçok yerde milyarlık projelere imza atıyorsun.
    1.213 kilometre hızlı tren ağı inşa ediyorsun.


    TOKİ 1 milyon adet konut üretiyor.
    Orman varlığını 23 milyon hektara çıkarıyorsun. 600 baraj yapıyorsun. Yüzlerce içme suyu ve sulama tesisi…
    İhracatı 36 milyar dolardan alıp 200 milyar doların üzerine çıkarıyorsun.
    34 tane stadyum inşa ediyorsun.


    Ülkedeki hastane yatak sayısı 253 bini geçiyor.
    Toplam 43 bin 158 yatak kapasiteli 32 şehir hastanesini ülkeye kazandırıyorsun.
    Milyarca lira sosyal yardım yapıyorsun.
    Cumhuriyet tarihinde yapılanın dört misli yurdu 20 yılda tamamlıyorsun.
    Milli Uzay Programı'nı başlatıyorsun, yapay zekayı kullanıyorsun.
        Hükümetin tarihi hizmetleri İmamoğlu’nun ibriği kadar konuşulmadı
        Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör: Hükümetin tarihi hizmetleri İmamoğlu’nun ibriği kadar konuşulmadı
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