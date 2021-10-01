Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör: Hükümetin tarihi hizmetleri İmamoğlu’nun ibriği kadar konuşulmadı

İşte Dilek Güngör'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

Nasıl oluyor?

Karayollarında, 30 bin kilometreye yakın bölünmüş yol, 4 bin kilometreye yakın otoyol yapıyorsun.

Köprü ve viyadük uzunluğunu 701 kilometreye çıkarıyorsun.

Osman Gazi'den Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Avrasya Tüneli'nden Marmaray'a kadar birçok yerde milyarlık projelere imza atıyorsun.

1.213 kilometre hızlı tren ağı inşa ediyorsun.