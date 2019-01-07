İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün yasa dışı ses kayıtlarını yayınlayan Karşı Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni ve CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Eren Erdem hakkında tahliye kararına kaçma şüphesi nedeniyle itiraz etti. İtirazı kabul eden üst mahkeme aynı gerekçeyle Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkardı.



EREN ERDEM MİLLETVEKİLİ ADAYI YAPILMADI, YURT DIŞINA KAÇMAK İSTEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 24 Haziran milletvekili seçimlerinde milletvekili adayı yapılmayan Eren Erdem İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yapmaya çalışmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla çıkışı engellenmiş ve kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklanması talep edilmişti.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Nisan 2018 tarihinde eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in, hakkında yapılan ihbarla yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacağı yönünde kuvvetli olgular bulunması ve gelinen aşamada adli kontrol kararının yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklanmasına karar vermişti.

ŞENTÜRK: MİT TIR'LARI BELGELERİNİ EREN ERDEM'DEN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ALDIM

17-25 Aralık yargısal darbe girişiminin ardından kurulan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yasa dışı ses kayıtlarını yayınlayan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, RedHack üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve 22 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Tunay Şentürk tanık olarak dinlendi. Tunay Şentürk, MİT TIR'ları belgelerini Eren Erdem'den sosyal medya üzerinden aldığı açıkladı.



REDHACK ŞÜPHELİSİNDEN EREN ERDEM İTİRAFI

Tunay Şentürk, SEGBİS üzerinden tanık olarak ifade verdi. Lazepem isimli Twitter hesabının kendisine ait olduğunu kabul eden Şentürk, "Bana bazı belgeler geldi. Ama bunlar zaten Bülent Tezcan ve sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kasım 2014'te basına duyurduğu belgelerdi. Savcılık iddianamesinin taslak bölümüydü. Eren Erdem'den ben istemedim, kendisi gönderdi" dedi.



EREN ERDEM DE TOPU BÜLENT TEZCAN'A ATTI

Duruşmaya Silivri Cezaevi'nden SEGBİS'le bağlanan tutuklu sanık Eren Erdem, "Ben zaten birinci duruşmada Lazepem hesabına evrakları gönderdiğimi söylemiştim. Benim talebim, Bülent Tezcan'ın basın toplantısı görüntüsünün çözümü ile Lazepem'in yayınladığı evrakların ekran görüntüleri karşılaştırılsın. Ben evrakı isteyen herkese verdim. Bülent Tezcan duyurduktan sonra gizlilik kalmamıştır, ifşa olmuştur. Bizim gizli belgeyi yayınlamakla suçlanmamız doğru değildir. Bu çarşıdan domates almak gibidir. Gizli belgeler değildir" diye konuştu. Tutuksuz sanık Emre Erciş ise "Lazepem ne iş yapıyor sormak lazım. Redhack ile bağlantısı var mıdır" diye sordu. Tanık Tunay Şentürk, Redhack üyesi olduğunu kabul etmedi.



EREN ERDEM'İN YARGILANMA SÜRECİ

17-25 ARALIK 2013: Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi polis amirleri ve yargı mensuplarının AK Parti Hükümeti'ne karşı yargı darbesi girişiminde bulundu.



26 ARALIK 2013: 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminden bir gün sonra FETÖ'nün gazetesi Karşı internet üzerinden yayına başladı.



9 ŞUBAT 2014: FETÖ, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi başarısız olduktan sonra harekete geçti ve Karşı gazetesini kurdu. Genel yayın yönetmenliğine Eren Erdem getirildi. Gazete; FETÖ'nün yasadışı ses kayıtlarını ve teknik takip görüntülerini yayımladı.



20 ŞUBAT 2014: Karşı gazetesinin Ankara Temsilcisi İlhan Taşcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.



25 ŞUBAT 2014: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün verdiği yasadışı ve montajlanan telefon görüşmelerini CHP Meclis Grubu'nda dinletti.



13 NİSAN 2014: Karşı gazetesi kapandı.



7 HAZİRAN 2015: CHP'den milletvekili seçilen Eren Erdem, dokunulmazlık zırhına kavuştu.



5 MAYIS 2016: Eren Erdem'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.



11 MAYIS 2018: Erdem hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Erdem'in FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda hareket ettiği, basın ve yayın organlarını kullanarak kamuoyu algısı oluşturmaya çalışarak hükümetin görevini yapamaz hale getirmeye çalıştığı ifade edildi.



"BEN MİT TIR'LARI TUTANAKLARINI SAYIN BÜLENT TEZCAN'DAN TEMİN EDEREK TWEETLER ATTIM"

22 MAYIS 2018: FETÖ'ye yardım suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, "MİT TIR'ları tutanakları hususunda yaşanan hadise… O gün tabi yarın savcılara da söyleyeceğiz bize soran olduğunda. Duruşmalarda söyleyeceğiz. Bu tutanakları ben sayın genel başkan yardımcım Bülent Tezcan'dan temin ederek tweetler attım" dedi.



"ZAMAN GAZETESİNE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMATIYLA GİTTİK"

Eren Erdem, FETÖ'nün yayın organı olduğu dönemde Zaman gazetesine yapılan ziyaretler hakkında şunları söyledi:

"Birincisi şunu söyleyeyim: Ben CHP Medya Komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye gittiğim zaman kendi kafama göre gitmem. Benim gideceğim her gazete de mutlaka bir talimat vardır, partimin iradesi vardır. Zaman gazetesine de sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün Enis bey cezaevinde değildi, Medya Komisyonu başkanıydı. Ona (Enis Berberoğlu'na) vermiş olduğu talimatla biz oraya (Zaman gazetesi) gittik" dedi.

"TÜM YARGILANDIĞIM DOSYALARDA KAYNAKLARIM CUMHURİYET HALK PARTİSİ İÇERİSİNDE SİYASET YAPAN ARKADAŞLARDI"

Eren Erdem, Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulunduğu Karşı Gazetesi'nde yayınlanan yasadışı ses kayıtları ve teknik takip görüntülerinin kaynağını açıkladı. Erdem, "Partimin mensupları tarafından gazetecilik yaptığım dönemde bana ulaşan bilgi ve belgeleri haber yaptım. Budur. Bunlar yanlış değildir ama benim kaynaklarım hep sosyal demokratlardı FETÖ'cüler değildi" dedi.



SİLİVRİ'YE NAKLEDİLECEK

Eren Erdem'in Silivri Cezaevi'nden çıkış işlemleri devam ederken hakkında yakalama kararı çıktığı öğrenildi. Eren Erdem'in jandarma görevlilerine teslim edileceği, daha sonra mahkemeye çıkartılıp tutuklama kararının yüzüne okunup Silivri'ye nakledileceği bildirildi.

KENAN KIRAN