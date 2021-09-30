Sağlık çalışanlarından İBB önünde protesto! CHP'li Ekrem İmamoğlu’na kırmızı kart gösterdiler





Sağlık çalışanları adına basın açıklamasını okuyan İstanbul Sağlık-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Zafer Cener, "Sözlerime başlamadan önce başla sağlık çalışanlarımız olmak üzere iki yıldır tüm dünyayı kasıp kavuran covid-19 salgınında hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, halen hastalıkla mücadele edenlere acil şifalar diliyorum. Sağlık çalışanları askerler, polisler gibi görünen bir düşmana karşı değil ama görünmeyen bir düşmana karşı göğüs göğüsse mücadeleye devam ediyor. Hastanelerde, 112 ambulanslarında, 24 saatlik ve 36 saatlik nöbet tutuyorlar. Çalışan sayısına göre Avrupa ülkelerine kıyasla 4 kişinin ancak yapabileceği işleri ek başlarına yapıyorlar. Huzur evlerinde günlerce kesintisiz evlerine bile gitmeden karantina nöbetleri tutuyorlar.