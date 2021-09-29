Vatandaşlardan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na trafik tepkisi: Eski hali daha iyiydi

Beşiktaş'ta bulunan Türkan Sabancı Bebek Parkı yenilendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı parkı gezdi.

Bu sırada vatandaşlardan biri İmamoğlu'na Beşiktaş'taki düzenlemeyle ilgili tepki gösterdi.

"YOL KİLİTLENDİ YÜRÜMÜYOR"

Vatandaş, Beşiktaş trafiğinin eski halinin daha rahat olduğunu söyleyerek, "Eski haline bıraksaydınız. Şu anda kilitlendi yürümüyor, günün her saati kapalı" sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na şikayetini dile getirdi.





"ÖLÇÜMLERİMİZ VAR YÜRÜYOR"

İmamoğlu ise vatandaşı geçiştirerek, "Yok eski haline bırakamayız. Ölçümlerimiz var, yürüyor" dedi.





"BEN YAŞIYORUM, SİZ DEĞİL"

Bu sözlere karşı çıkan vatandaş ise "Ben yaşıyorum orada, siz yaşamıyorsunuz. Lütfen geçin oradan" diyerek karşılık verdi.







