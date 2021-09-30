Muhalefetten Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon! Aklı İmamoğlu'nun karargahı karanlık Oda mı veriyor

İşin doğrusu başka işaretler de var. Mesela İBB Başkanı İmamoğlu adını koymasa da bir siyasi parti gibi Ankara'da temsilcilik açtı. Başına da tecrübeli gazeteci Şükrü Küçükşahin'i koydu. Kulislerde Küçükşahin'in her gittiği yerde "Kılıçdaroğlu aday olursa kaybeder" dediği söyleniyor.

Ama daha ilgincini BM toplantıları için gittiğim New York'ta duydum. Emlak piyasasını iyi bilenlerden biri şöyle diyordu:

"İmamoğlu burada bir temsilcilik açmak için yer arıyor."