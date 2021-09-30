Muhalefetten Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon! Aklı İmamoğlu'nun karargahı karanlık Oda mı veriyor

Muhalefet, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına henüz bir aday çıkaramadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için başlarda hevesli görünse de İYİ Parti tarafından önü kesildi. Akşener, geçtiğimiz günlerde fondaş Halk TV'nin canlı yayına çıkarak Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, kendisinin Başbakan adayı olduğunu söyledi.
Millet İttifakı'nda tam anlamıyla her şey birbirine karıştı. Liderler arasında kör döğüşü hakim. Kamuoyuna birbiriyle çelişen beyanlar yansıtılarak kapalı kapılar ardında belirlenen aday korunmaya çalışıldığı şüphesi kuvvetleniyor.
6 PARTİ BULUŞUYOR
Son olarak Cumhuriyet gazetesinin yazarı Barış Pehlivan piyasaya sürüldü. Pehlivan, ittifakı ayakta tutan HDP'nin adını anmadan CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'den gelen isimlerin 5 Ekim'de TBMM'de buluşarak Cumhurbaşkanı adayını belirleme çalışmalarına gireceğini iddia etti.
KEMAL'İN İŞİ BİTİRİLDİ