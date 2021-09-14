Çocukları bekleyen büyük tehlike! K-Pop aslında nedir? Nasıl ortaya çıktı? Küresel kültür endüstrisinin gerçek yüzü

Uzak Doğu kökenli müzik gruplarının ve özellikle Güney Kore'den yayılarak dünya gençlerini etkisi altına alan, "K-Pop" gruplarının, 12-18 yaş arası kitlede yarattığı kültürel dezenformasyona dikkati çeken uzmanlar, ailelerin ve yetkililerin önlem almaları uyarısında bulundu.
"Kusursuzluk" imajını yakalamak için giydikleri kıyafetlerden mimiklerine, günlük hayatlarındaki özel yaşam tarzlarından aile ilişkilerine kadar kontrol altında bulunan grup üyeleri, çoğu zaman zorlu süreçlerden geçerek, tamamladıkları özel eğitimlerinin ardından "profesyonelliğe" adım atabiliyorlar.
Bu K-Pop gruplarının görseli oldukça renkli kliplerin yanı sıra, farklı giyimleri, dansları, imaj ve yaşam tarzları, hayran kitlesi tarafından sıkı takip edilerek rol model olarak benimseniyor.
İMAJ VE DAVRANIŞLARI CİNSİYETSİZLİĞE YÖNLENDİRİYOR
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki gençler arasında da büyük ilgi görerek davranışları örnek alınan bu grup üyelerinin imaj ve davranışlarının "cinsiyetsizliğe" yönlendirdiğine işaret eden uzmanlar, ailelerin dikkatli olması, yetkililerin de önlem alması konusunda uyarılarda bulundu.
K-POP NEDİR? NASIL ORTAYA ÇIKTI?
1992: Seo Taiji&Boys isimli müzik grubu çıkardıları şarkılarıyla birlikte ilginç danslarıyla Kore müzik piyasasında isimlerini duyurdu ve grup 4 yıl sonra kariyerlerinin zrivesindeyken emekliye ayrıldı.
1997-99: Asya'yı ciddi bir mali krizin burduğu bu dönemde Günay Kore hükümeti, müziğin kültürül ürünler olarak pazarlanabileceği fikriyle yola çıktı ve sanata destek olmayı sağlayan bir yasa çıkarttı (Basic law for the promotion of cultural industries).
Çıkartılan yasa, ülke bütçesinin en az %1'ini buna ayırmayı öngörüyordu.
Devletin bu desteğinden ise en çok yararlanan üç plak şirketi, müzik piyasasında tekelleşti: SM Entertainment, JYP Entertainment ve YG Entertainment
Bu firmaların hissedarları arkasında küresel fon şirketleri de yer alıyor.
Yani K-Pop kültürünün arkasında sadece Güney Kore'li şirketler değil, küresel kültür endüstrisi yer alıyor.
2011: Bu üç eğlence şirketi Asya dışında ilk turnelerini düzenledi.
2012: PSY'nin Gangnam Style şarkısı ile yaptığı çıkış, K-Pop'un popülerlikte başka bir uca götürdü. Şarkının klibi, bir milyar kez tıklanan ilk YouTube videosu oldu.
2012'den sonra K-Pop artık dünya çapında sansasyon yaratmıştı. 2005'te Kore müzik piyasası dünyada 29. sıradayken 2016'de 8. sıraya yükseldi.
K-POP'UN KARANLIK YÜZÜ: STAR ÜRETEN ACIMASIZ BİR MAKİNE
Kore müzik endüstrisinin K-Pop üzerinden sağladığı bu başarı bir tesadüf değil. Korkunç ve sistematik bir pazarlama örneği sergileyen bu piyasada hayatta kalmak isteyen şarkıcıların takip etmesi gereken çok sıkı bir süreç ve kurallar var.
1. ADIM: SEÇMELER
-Plak şirketleri projelerine üye seçmek için binlerce gencin katıldığı seçmeler düzenliyor.
-Bu seçmelere katılarak geçmeyi başaran az sayıda kişi için ise sonraki adımlar giderek daha da zorlaşıyor.