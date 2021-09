Çocukları bekleyen büyük tehlike! K-Pop aslında nedir? Nasıl ortaya çıktı? Küresel kültür endüstrisinin gerçek yüzü

Uzak Doğu kökenli müzik gruplarının ve özellikle Güney Kore'den yayılarak dünya gençlerini etkisi altına alan, "K-Pop" gruplarının, 12-18 yaş arası kitlede yarattığı kültürel dezenformasyona dikkati çeken uzmanlar, ailelerin ve yetkililerin önlem almaları uyarısında bulundu.



"Kusursuzluk" imajını yakalamak için giydikleri kıyafetlerden mimiklerine, günlük hayatlarındaki özel yaşam tarzlarından aile ilişkilerine kadar kontrol altında bulunan grup üyeleri, çoğu zaman zorlu süreçlerden geçerek, tamamladıkları özel eğitimlerinin ardından "profesyonelliğe" adım atabiliyorlar.

Bu K-Pop gruplarının görseli oldukça renkli kliplerin yanı sıra, farklı giyimleri, dansları, imaj ve yaşam tarzları, hayran kitlesi tarafından sıkı takip edilerek rol model olarak benimseniyor.

İMAJ VE DAVRANIŞLARI CİNSİYETSİZLİĞE YÖNLENDİRİYOR

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki gençler arasında da büyük ilgi görerek davranışları örnek alınan bu grup üyelerinin imaj ve davranışlarının "cinsiyetsizliğe" yönlendirdiğine işaret eden uzmanlar, ailelerin dikkatli olması, yetkililerin de önlem alması konusunda uyarılarda bulundu.

K-POP NEDİR? NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1992: Seo Taiji&Boys isimli müzik grubu çıkardıları şarkılarıyla birlikte ilginç danslarıyla Kore müzik piyasasında isimlerini duyurdu ve grup 4 yıl sonra kariyerlerinin zrivesindeyken emekliye ayrıldı.



1997-99: Asya'yı ciddi bir mali krizin burduğu bu dönemde Günay Kore hükümeti, müziğin kültürül ürünler olarak pazarlanabileceği fikriyle yola çıktı ve sanata destek olmayı sağlayan bir yasa çıkarttı (Basic law for the promotion of cultural industries).