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    • 14.09.2021 14:47
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    Çocukları bekleyen büyük tehlike! K-Pop aslında nedir? Nasıl ortaya çıktı? Küresel kültür endüstrisinin gerçek yüzü

    Güney Kore'den yayılarak dünya gençlerini etkisi altına alan "K-Pop" akımı 12-18 yaş kitle üzerinde kültürel dezenformasyona neden oluyor. BTS gibi K-Pop gruplarının LGBT renkleri olan gökkuşağı sembollerini kıyafetlerinde kullandığını dile getiren uzmanlar, aşırı bir makyaj yaparak, metroseksüel bir görüntü ile 'orta bir cins' görüntüsü verdiklerine dikkat çekiyor. Peki, K-Pop olarak bilinen müzik akımı aslında nedir? Nasıl ortaya çıktı ve küresel kültür endüstrisindeki rolü ne? İşte K-Pop hakkındaki gerçekler.

    takvim.com.tr
    Küresel kültür endüstrisinin gerçek yüzü!

    Uzak Doğu kökenli müzik gruplarının ve özellikle Güney Kore'den yayılarak dünya gençlerini etkisi altına alan, "K-Pop" gruplarının, 12-18 yaş arası kitlede yarattığı kültürel dezenformasyona dikkati çeken uzmanlar, ailelerin ve yetkililerin önlem almaları uyarısında bulundu.

    "Kusursuzluk" imajını yakalamak için giydikleri kıyafetlerden mimiklerine, günlük hayatlarındaki özel yaşam tarzlarından aile ilişkilerine kadar kontrol altında bulunan grup üyeleri, çoğu zaman zorlu süreçlerden geçerek, tamamladıkları özel eğitimlerinin ardından "profesyonelliğe" adım atabiliyorlar.
    Bu K-Pop gruplarının görseli oldukça renkli kliplerin yanı sıra, farklı giyimleri, dansları, imaj ve yaşam tarzları, hayran kitlesi tarafından sıkı takip edilerek rol model olarak benimseniyor.

    İMAJ VE DAVRANIŞLARI CİNSİYETSİZLİĞE YÖNLENDİRİYOR
    Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki gençler arasında da büyük ilgi görerek davranışları örnek alınan bu grup üyelerinin imaj ve davranışlarının "cinsiyetsizliğe" yönlendirdiğine işaret eden uzmanlar, ailelerin dikkatli olması, yetkililerin de önlem alması konusunda uyarılarda bulundu.

    K-POP NEDİR? NASIL ORTAYA ÇIKTI?
    1992: Seo Taiji&Boys isimli müzik grubu çıkardıları şarkılarıyla birlikte ilginç danslarıyla Kore müzik piyasasında isimlerini duyurdu ve grup 4 yıl sonra kariyerlerinin zrivesindeyken emekliye ayrıldı.

    1997-99: Asya'yı ciddi bir mali krizin burduğu bu dönemde Günay Kore hükümeti, müziğin kültürül ürünler olarak pazarlanabileceği fikriyle yola çıktı ve sanata destek olmayı sağlayan bir yasa çıkarttı (Basic law for the promotion of cultural industries).

    Çıkartılan yasa, ülke bütçesinin en az %1'ini buna ayırmayı öngörüyordu.

    Devletin bu desteğinden ise en çok yararlanan üç plak şirketi, müzik piyasasında tekelleşti: SM Entertainment, JYP Entertainment ve YG Entertainment

    Bu firmaların hissedarları arkasında küresel fon şirketleri de yer alıyor.

    Yani K-Pop kültürünün arkasında sadece Güney Kore'li şirketler değil, küresel kültür endüstrisi yer alıyor.

    2011: Bu üç eğlence şirketi Asya dışında ilk turnelerini düzenledi.

    2012: PSY'nin Gangnam Style şarkısı ile yaptığı çıkış, K-Pop'un popülerlikte başka bir uca götürdü. Şarkının klibi, bir milyar kez tıklanan ilk YouTube videosu oldu.

    2012'den sonra K-Pop artık dünya çapında sansasyon yaratmıştı. 2005'te Kore müzik piyasası dünyada 29. sıradayken 2016'de 8. sıraya yükseldi.

    K-POP'UN KARANLIK YÜZÜ: STAR ÜRETEN ACIMASIZ BİR MAKİNE
    Kore müzik endüstrisinin K-Pop üzerinden sağladığı bu başarı bir tesadüf değil. Korkunç ve sistematik bir pazarlama örneği sergileyen bu piyasada hayatta kalmak isteyen şarkıcıların takip etmesi gereken çok sıkı bir süreç ve kurallar var.

    1. ADIM: SEÇMELER

    -Plak şirketleri projelerine üye seçmek için binlerce gencin katıldığı seçmeler düzenliyor.

    -Bu seçmelere katılarak geçmeyi başaran az sayıda kişi için ise sonraki adımlar giderek daha da zorlaşıyor.


        2. ADIM: EĞİTİMLER

        -Günde 18 saati bulan katılımcıların yorgunluktan baygınlık geçirebildiği ses, oyunculuk, dil, vokal vb. katı bir eğitim sürecinden geçiyorlar.

        -K-Pop endüstrisi sesten daha ziyade görsele hitap ettiği için kişilerin vücut ve yüz güzelliklerine odaklanıyor.

        -Bazı şirketler, katılımcılardan sayısız estetik operasyonlar geçirmesini talep edebiliyor.

        3. ADIM: İDOLERİNE SEÇİLMESİ GRUPLARIN BİR ARAYA GETİRİLMESİ

        -Tüm diğer aşamalardan hayatta kalarak geçmeyi başaran kişiler, yetenek seçmelerine alınıyor.
        -Başarılı olanlar "idol" sıfatını alıyor ve gruplar belirleniyor.
        -Plak şirketleri, oluşturdukları her grubun birbirinden farklı olmasına dikkat ediyor ve grup içinde de farklı misyonlarla kişiler seçiliyor.
        -Genelde en az 5 kişinin olduğu bu gruplarda şarkıcı, rapçi, dansçı ve grubun en genci olma gibi çeşitli görev tanımlamaları oluyor.

        4. ADIM: "KÖLELİK" KONTRATLARININ İMZALANMASI

        -Plak şirketleri, genç şarkıcılara çok detaylı uzun kontratlar imzalatarak kariyerlerini ve özel hayatlarını kontrol altına alıyor.
        -Kontrata dahil olan bazı maddeler:

        Vücut ölçülerinin belirlenmesi
        Kadın idollerin 50 kilonun altında olması
        Erkek idollerin makyajsız görüntü vermesinin yasaklanması
        Her K-Pop yıldızının "hayranları için var olduğu" algısı oluşturulması için özel hayatlarını yaşamalarının yasaklanması

        SAKLANAN GERÇEK: GENÇ İDOLLERİN İNTİHARLARI
        2017'de Shinee isimli 5 kişilik erkek grubunun solistlerinden 27 yaşındaki Kim Jong-hyun, Seoul'deki evinde ölü bulundu. "Depresyon yavaş yavaş içimi parçaladı, sonunda beni yiyip bitirdi" diyerek intihar eden şarkıcının ardından plak şirketi SM Entertainment, sanki bu genç solist, grupta hiç yer almamışçasına tüm görsellerini web sitelerinden bir açıklama yapmadan sildi.

        K-Pop endüstrisi içinde intihar eden tek şarkıcı Kim Jong-hyun değildi. Son yıllarda intihar haberleri duyulan tanınmış K-Pop şarkıcılarından bazıları:


        2007: Lee Hye-Ryeon-25 yaşında
        2008: Lee Seo-hyun-30 yaşında
        2010: Park Yong-ha- 32 yaşında
        2019: Choi Jin-ri-25 yaşında
        2019: Goo Hara-28 yaşında

        K-POP HAYRANI GENÇ KİTLEYİ BEKLEYEN TEHLİKE: CİNSİYETSİZLEŞTİRME PROPAGANDASI
        Cinsiyetsiz Moda: Kadın ve erkeklerin özellikle moda ve kozmetik sektöründe kullandıkları ürünlerin farklılıklarının giderek belirsizleşmesi ve birbirinin yerine geçmesi. Örneğin erkek şarkıcıların makyaj yapması ve kadın kıyafetlerine benzer kıyafetler giymesi, kadın şarkıcılarının takım elbise giymesi.

        Tüm dünyada yaşları 11'e inecek kadar küçük yüz binlerce takipçisi olan bu grupların öncü oldukları bu akımlar, hayranlarının da kafalarındaki cinsiyet görünümlerine dair ciddi sorgulamalara yol açıyor.

        Diğer bir yandan hiç doğal olmayan dış görünüşleri ve giyimleriyle gençleri sağlıksız beslenmeye ve belirli bir vücut tipine sahip olmaya zorluyor.

        Dünya genelinde milyonlarca çocuk ve genç, kendilerinden uzak bir gerçeklik olmasına rağmen bu gruplarla kendilerine özdeşleştiriyor.

        K-Pop üyelerinin gerçek dışı yaşamlarına büyük bi hayranlık besliyor, duygusal ve zihinsel olarak onlara bağlanıyor.

        K-Pop hayranlarının oluşturduğu gruplara üye olmayı çok önemli görüyor, bunu bir "kimlik" olarak sahipleniyor.

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