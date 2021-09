K-Pop'ta mesele sadece müzik değil! Aileler dikkat: Amaç cinsiyetsiz bir gençlik ve toplum!

YOZLAŞMA VE DEJENERASYON

A Haber canlı yayınına katılan Müzik Öğretmeni Oya Aylin Büyükbayram, bu tarzın müzik anlamında çocukları olumlu etkilemediğini belirtti.

"BİR YAŞAM TARZI DAYATILIYOR"

Şimdi var olan müzikle aslında bir devrim yapmaya çalışıyorlar. Fakat bu nasıl etkiliyor çocukları dediğimizde olumlu etkilemiyor. Çünkü enteresan bizim çok da kabul etmememiz gereken bir fanatiklik var. Çocukların, baktığımız zaman gençlerin hatta büyüklerin bile olumsuz etkilenebileceği bir yaşam tarzı dayatılıyor.



"FARKLI GÖRÜNMEK ZORUNDA HİSSETTİRİYORLAR"

Zayıf olmak zorundalar, makyajlı olmak zorundalar, bakımlı olmak zorundalar, farklı görünmek zorundalar. Evet ve her baktığımızda her saç rengi için, her ten rengi için bir örnek var karşımızda.