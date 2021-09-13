K-Pop'ta mesele sadece müzik değil! Aileler dikkat: Amaç cinsiyetsiz bir gençlik ve toplum!

Prof. Dr. Ahmet Akın ise K-Pop gruplarıyla ilgili olarak "LGBT ile yakın ilişkileri olduğunu görüyoruz" dedi ve tespitlerini şöyle aktardı:

"Baktığımızda bu K-Pop'ların LGBT ile çok yakın ilişki halinde olduklarını hatta birçok konserinde onların bayraklarını kullandıklarını ve onlara destek verdiklerini görüyoruz. Aile kültürdür, medeniyettir, dindir, değerdir, toplumdur. Bunlar tek bir toplum istiyor, dijital toplum. Bugün çocuklar dijital yetimler biz de dijital göçmenleriz yetişkinler olarak çocukların hızına yetişemiyoruz.



Aile olunca kendi değerini yansıtacak ama üst akıl kendi o tek göz varya doların üzerindeki o tek göz kendi dinini, kendi kültürünü, kendi parasını, kendi mantığını, kendi felsefesini oluşturmak istiyor. Bunların en büyük problemi değerle, kültürle, medeniyetle, dinle ve dünya nüfusunu çok fazla görüyorlar şu anda kontrol edilmekten uzak görüyorlar ve azaltmaya çalışıyorlar. Bu da nasıl azalır? Evliliği azaltarak aileyi kurmayı azaltarak bugün Avrupa'da bazı ülkeler 50-60 yıl sonrasını göremiyor. Çünkü eşcinsellik çok yaygınlaştığı için insanlar evlenmiyor çocuk sahibi olamıyor.