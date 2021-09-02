Meral Akşener'in tarihi hatası... Başkan Erdoğan'ın karşısındaki proje çöküyor

"İYİ Parti'ye neden "proje partisi" dendiğini anlamak için toplama aktörlerine bakmaya gerek yok, Meral Akşener'i izlemek yeterli. Her sözü ve her davranışıyla kendisinde bir "lider kumaşı" olmadığını ortaya koyuyor.

Halkla ve esnafla sürekli kavga ediyor.

Yalan iddialarla sefalet tellallığı yapıyor. Bir gün FETÖ'cülere selam çakıyor, bir gün Demirtaş'a sahip çıkıyor, bir gün HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırıyor. Bir başka gün ise aynı HDP için "Kriminalize ediliyor" diyen danışmanı Aytun Çıray'a tepki vermiyor.

Ama hiç vazgeçmediği bir şey var: İmamoğlu'nu övmek... "Ajans" bile onun kadarını yapmıyor, yapamıyor.