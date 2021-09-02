Meral Akşener'in tarihi hatası... Başkan Erdoğan'ın karşısındaki proje çöküyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yenikapı'da düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İkinci istikbal fethi" ifadelerinin perde arkasında Millet İttifakı'nda yaşanan koltuk kavgası çıktı. Şahsi ikbal mücadelesi ve siyasi hizipleşme HDP - CHP - İYİ Parti proje ittifakını dağıtacak mı? 2023 seçimlerine giderken halâ bir aday belirleyemeyen muhalefetin içinde kaynayan kazanı analiz eden Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür önemli bir yazı kaleme aldı.
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün bugünkü, "İmamoğlu aşkı ve Yavaş nefreti" başlıklı yazısı şöyle:
"İYİ Parti'ye neden "proje partisi" dendiğini anlamak için toplama aktörlerine bakmaya gerek yok, Meral Akşener'i izlemek yeterli. Her sözü ve her davranışıyla kendisinde bir "lider kumaşı" olmadığını ortaya koyuyor.
Halkla ve esnafla sürekli kavga ediyor.
Yalan iddialarla sefalet tellallığı yapıyor. Bir gün FETÖ'cülere selam çakıyor, bir gün Demirtaş'a sahip çıkıyor, bir gün HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırıyor. Bir başka gün ise aynı HDP için "Kriminalize ediliyor" diyen danışmanı Aytun Çıray'a tepki vermiyor.
Ama hiç vazgeçmediği bir şey var: İmamoğlu'nu övmek... "Ajans" bile onun kadarını yapmıyor, yapamıyor.
Peki, Akşener bunu neden yapıyor?
Birkaç neden sayılabilir. İlki kendisinden bir şey olmayacağını biliyor. Çünkü 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak bunu denedi ve boyunun ölçüsünü aldı. O seçimlerde partisinin bile gerisinde kaldı.
İkincisi kendisi olamıyorsa, kendisine en yakın birinin aday olmasının hesabını yapıyor. O yakın isim de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu... Bu ikili arasında "özel bir ilişki" olduğunu geçen haziran ayında ele almış ve şunları yazmıştım: