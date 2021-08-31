Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesine tepkiler çığ gibi

İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yenikapı'da düzenlediği çeşitli etkinlikler ve konserlerle kutladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de kutlamalara katılarak konuşma yaptı. Akşener, yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetti.
"BİZANS'A, HAÇLILARA RAĞMEN"
Akşener, yaptığı konuşmada "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı." ifadelerini kullandı.
TEPKİ YAĞDI
Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Han'a benzetmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar Twitter'dan bu benzetmenin yersiz olduğuna dair birçok mesaj paylaştı.
İşet o paylaşımlardan bazıları;
"Gemileri karadan yürüten Atamızı, İBB otobüslerini ittiren İmamoğlu'na benzetmek de ne bileyim..."
"Peygamber tarafından müjdelenen Fatih Sultan Mehmet ile İmamoğlu'nu bir tutan zihniyet işte çok denecek bir şey yok..."