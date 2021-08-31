Kulislerden Kılıçdaroğlu ve Akşener'i kızdıracak iddia! Adaylık için ortak karar: Belediye başkanları

2023 seçimleri için "aday kim olacak" gündemi sıcaklığını korurken, Cumhur İttifakı adayını çoktan mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirledi.



Benzemezlerin ittifakı Millet İttifakı'nda ise ortalık savaş alanı. Öyle ki Erdoğan'ın karşısında kazanabilmek için bir taraftan PKK yandaşı terör sözcüleri, bir yandan sözde Atatürkçüler, bir yandan ise sözde milliyetçiler bir araya geldi.