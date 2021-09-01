Millet İttifakı'nda büyük kırılma! Akşener'in İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi, Kılıçdaroğlu ve HDP...

Millet İttifakı'nda aday tartışmaları devam ederken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şu an aday tartışmaların sürmesini muhalefetin siyaset üretememesine bağlayan Övür, Millet İttifakı'nda ciddi bir kırılmanın yaşanacağını ifade etti.
Bu kırılmanın HDP ile yaşanan ilkesel farklılıklar kaynaklı olacağını da söyleyen Övür, HDP'nin de bu durumun farkında olduğunu sözlerine ekledi.
İMAMOĞLU PROJESİ
"30 Ağustos akşamı Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na yönelik Fatih Sultan Mehmet benzetmesi yeni bir kırılmanın miladı olacak. Bu çok sıradan bir övgü olarak bir yaklaşım değil. Bunun arka planına bakınca Akşener meselesi ve İmamoğlu projesini görüyoruz. Bu bir kırılma yaşatacak."