Millet İttifakı'nda büyük kırılma! Akşener'in İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi, Kılıçdaroğlu ve HDP...





KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ÖNE ÇIKMASINI İSTEMEDİ

Kemal Bey kendi ismini ortaya atarak, daha önceki söyledikleriyle çelişti. Kılıçdaroğlu bir parti genel başkanının Cumhurbaşkanı adayı olmasına hep karşı çıktı. Kemal Bey, İmamoğlu ve Yavaş'ın isimlerinin öne çıkmaması için kendi adını ortaya attı. Bu gerçekçi bir ortaya atılış değildi.

CHP'Lİ SAVAŞ "ADAYI ULUSLARARASI GÜÇLER BELİRLEYECEK"

"İmamoğlu tekrar aday olmazsa İstanbul elden gider" diye de bir korkuları var. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş bir açıklama yaptı. "Bu aday belirlemeyi uluslararası güçler belirleyecek" diye. Bu ne demek? CHP ve İYİ Parti dışındaki güçlerin de bu sürece dahil olacak demek.