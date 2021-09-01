Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.09.2021 00:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.09.2021 01:16
    ABONE OL

    Millet İttifakı'nda büyük kırılma! Akşener'in İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi, Kılıçdaroğlu ve HDP...

    Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Millet İttifakı'nda yaşanan aday tartışmalarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde buşlundu. Millet İttifakı'nda ciddi bir kırılmanın yaşanacağını belirten Övür, ittifak içerisinde ilkesel anlamda ciddi farklılıklar olduğunu söyledi. Sabah yazarı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesinin bu kırılmada büyük pay sahibi olacağını da söyledi.

    Millet İttifakı’nda büyük kırılma!

    Millet İttifakı'nda aday tartışmaları devam ederken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Şu an aday tartışmaların sürmesini muhalefetin siyaset üretememesine bağlayan Övür, Millet İttifakı'nda ciddi bir kırılmanın yaşanacağını ifade etti.




    Bu kırılmanın HDP ile yaşanan ilkesel farklılıklar kaynaklı olacağını da söyleyen Övür, HDP'nin de bu durumun farkında olduğunu sözlerine ekledi.



    İMAMOĞLU PROJESİ
    "30 Ağustos akşamı Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na yönelik Fatih Sultan Mehmet benzetmesi yeni bir kırılmanın miladı olacak. Bu çok sıradan bir övgü olarak bir yaklaşım değil. Bunun arka planına bakınca Akşener meselesi ve İmamoğlu projesini görüyoruz. Bu bir kırılma yaşatacak."



        MERAL AKŞENER ABDULLAH GÜL'Ü İSTEMEDİ
        İlkelerin artık ortaya konulması gerek. 2018'de Muharrem İnce'nin aday yapılması bu ilkeleri gösterdi. Demek ki ortada birbirinden farklı ilkeler var. Abdullah Gül'ü aday yapacaklardı, Meral Akşener itiraz etti ve İnce aday oldu. Sonra İnce'yi daha sonra "Saray'a giden CHP'li" diye suçladı ve ihanet etti dedi. Burada derin bir kaotik yapı olduğu çok açık.

        HDP ŞİDDET YÜKÜNDEN ARINAMADI
        Ne CHP ne İYİ Parti bir rüzgar estirebilmiş ne de HDP üzerindeki şiddet yükünden arınabilmiş hele diğer partiler hiç varlık gösterememiş. Böylesine bir muhalefet bütünü var. Bunların hepsi bir araya gelse kaos, ayrı ayrı çıksalar yine kaos.




        İTTİFAKTA HERKES FARKLI YERLERDE
        Meral Akşener'in İBB Belediye Başkanı'nı Fatih ilan etmesi başka bir siyasi kırılmaya yol açacak. Sadece HDP üzerinden değil, Meral Akşener-İmamoğlu üzerinden bir kırılma yaşanacak. Mansur Yavaş da kendini bu sürece hazırlıyor. Kemal Bey'de Abdullah Gül gibi bir formül arıyor. Tüm bu hesaplar bozulabilir. Muhalefet sadece laf üzerinden ve söz üzerinden bir konuşmaları var. Konuşup duruyorlar o kadar.



            KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ÖNE ÇIKMASINI İSTEMEDİ
            Kemal Bey kendi ismini ortaya atarak, daha önceki söyledikleriyle çelişti. Kılıçdaroğlu bir parti genel başkanının Cumhurbaşkanı adayı olmasına hep karşı çıktı. Kemal Bey, İmamoğlu ve Yavaş'ın isimlerinin öne çıkmaması için kendi adını ortaya attı. Bu gerçekçi bir ortaya atılış değildi.

            CHP'Lİ SAVAŞ "ADAYI ULUSLARARASI GÜÇLER BELİRLEYECEK"
            "İmamoğlu tekrar aday olmazsa İstanbul elden gider" diye de bir korkuları var. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş bir açıklama yaptı. "Bu aday belirlemeyi uluslararası güçler belirleyecek" diye. Bu ne demek? CHP ve İYİ Parti dışındaki güçlerin de bu sürece dahil olacak demek.



            MANSUR YAVAŞ NASIL YAKLAŞACAK?
            Bu neye yol açar? CHP içinde başka bir ayrılık olur mu? Bunları göreceğiz. Ayrıca Mansur Yavaş bu olaya nasıl yaklaşacak? Başka bir kaotik yapı da olabilir. Şu an bunları söylemek için erken. Süreç henüz netleşmedi ve kaos devam ediyor.

            HDP GÖRMEZDEN GELMEYE ÇALIŞIYOR
            Diyarbakır anneleri son yılların en önemli siyasi hareketidir. HDP bunu görmezden gelmeye çalışıyor. Bölgede bu olay büyük karşılık buldu. CHP ile HDP ilişkisi bölgede hiçbir zaman uygun görülmüyor. HDP'nin nasıl bir seyir izleyeceğini bir çok siyasi parametreye bağlayacağız. Şeffaf bir ilişki istiyorlar.

            SEÇİM BARAJI 5 OLMALI
            Yüzde 5 tartışmaları ortadan kaldıracak bir rakamdı. Yüzde 7 de siyasi partileri rahatlatabilir. Önümüzdeki süreçte bunun yüzde 5'e gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun siyasette çok farklılıklar oluşturacağından emin değilim.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            5 yangın söndürme uçağı alınacak
            Haberler Güncel Millet İttifakı'nda büyük kırılma! Akşener'in İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi, Kılıçdaroğlu ve HDP...
                SON DAKİKA