CHP ve İYİ Parti'nin yalan terörüne karşı yapılması gerekenler...

CHP, ABD ve Batı sponsorlu fondaş medya ve İYİ Parti'nin medya ve sosyal medyada estirdiği yalan terörüne karşı ne yapılmalı? Günlük rutin yalanlar dolaşıma sokularak toplumda kaos ve sonrasında seçim kazanmak amaçlanıyor. Halkı aldatmak için bazı gerçekleri yalanla boğma stratejisi izleyen muhalefet yalan ortaya çıkınca bir başka yalan üretiyor...
Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nun bugünkü "Muhalefetin yalan siyaseti ve başa çıkma rehberi..." başlıklı yazısı şöyle:
"Yakından izlediğiniz gibi, muhalif siyaset kendince bir damar bulduğunu düşünüyor ve o alanı kazmaya devam ediyor. Üstelik bu işi, kendi kazdığı çukura düşmesi an meselesiyken yapıyor. "Yalan" ya da "Yanlış..." Hiç fark etmiyor. Ortamı zehirliyor. Bir yalanın zehrine karşı panzehir üretilirken bir diğerini dolaşıma sokuyor. Siyaseten ve hukuken bedel ödenmediği için tehlikeli sularda yüzmekten vazgeçmiyor.
CHP'nin kurumsallaştırdığı, İYİ Parti'nin ise her fırsatta girip çıktığı "politik yalanlar dünyası" iktidarla rekabette geri kaldıkça kendi iddialarını mutlak gerçek sanan prototiplerce üretiliyor. Var oluşlarını, iktidarı yıpratmaya ve ne pahasına olursa olsun devirme hedefine kilitleyen bu unsurlar ister siyasi olsun isterse sivil görünümlü... Hiçbir ahlaki değer tanımıyorlar. Yıkmayı önceliyor ama yerine ikna edici bir toplumsal - siyasal mimarı koyamıyorlar.
Sonra da bu ilkesizlik silsilesini "siyaset yapıyoruz" gerekçesiyle savunuyorlar!