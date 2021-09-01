Akşener'in İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeterek parlatmasının ardındaki gerçek ortaya çıktı

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Yenikapı'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında İBB Başkanı İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesiyle ilgili detayları kaleme aldı.

Selvi, Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İmamoğlu lehine ağırlığını koyduğunu yazdı.

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı...

Bir süredir muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında alttan alta yaşanan büyük çekişmeyi aktarmaya çalışıyorum.





Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde "'Altın Hisse'nin Meral Akşener'in elinde" olduğuna dikkat çekiyorum. Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olmasa da Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemek istiyor. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Akşener, Abdullah Gül'ün ortak aday olmasını engellemişti. Çünkü kendisi cumhurbaşkanı adayıydı. Bu kez aday olmayacağı yönünde sinyaller veriyor. "Türkiye'nin önünü tıkayacak bir şahıs olmayacağım" diyor. Ancak henüz Millet İttifakı'nın ortak adayla mı seçime gireceği yoksa ilk turda her partinin kendi adayını mı çıkaracağı belli değil. O nedenle Akşener, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda Kılıçdaroğlu'yla birlikte en güçlü iki söz sahibinden biri.

Bir de Akşener'in kimi desteklediği önemli olduğu kadar kimi istemeyeceği de önemli olacak. Abdullah Gül örneğinde olduğu gibi.

AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'YLA İLGİLİ SÖZLERİ

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde "'Altın Hisse'nin Meral Akşener'in elinde" olduğuna dikkat çekiyorum. Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olmasa da Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemek istiyor. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Akşener, Abdullah Gül'ün ortak aday olmasını engellemişti. Çünkü kendisi cumhurbaşkanı adayıydı. Bu kez aday olmayacağı yönünde sinyaller veriyor. "Türkiye'nin önünü tıkayacak bir şahıs olmayacağım" diyor. Ancak henüz Millet İttifakı'nın ortak adayla mı seçime gireceği yoksa ilk turda her partinin kendi adayını mı çıkaracağı belli değil. O nedenle Akşener, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda Kılıçdaroğlu'yla birlikte en güçlü iki söz sahibinden biri.

Bir de Akşener'in kimi desteklediği önemli olduğu kadar kimi istemeyeceği de önemli olacak. Abdullah Gül örneğinde olduğu gibi.

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sorulduğunda, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır ve saygı duyulması gereken bir durumdur. Ben dolayısıyla CHP Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı adaylığına dair tutumunun olmasına dair saygı gösteririm" demişti.

Akşener'in bu sözleri, Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlanmış ve CHP Genel Merkezi'nde heyecanla karşılanmıştı.

Akşener'in, Kılıçdaroğlu'yla ilgili değerlendirmesinin bir nezaket cümlesi mi olduğu yoksa Akşener'in tavrını mı yansıttığı konusu net değil.





AKŞENER'DEN İMAMOĞLU'NA GÜÇLÜ DESTEK

Ama 30 Ağustos tarihi itibarıyla bir kırılma yaşandı. Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı yarışında dün itibarıyla Ekrem İmamoğlu lehine ağırlığını koydu.

30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde yaptığı konuşma ile İmamoğlu'nu, "İstanbul'un ikinci Fatih'i" ilan etti. "1453, Fatih Sultan Mehmet, aynı senin gibi, dedi ki 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a rağmen, Avrupa'ya rağmen, Haçlılar'a rağmen, ya İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır'. İki kararlı lider ve İstanbul alındı" dedi.

Eee ikinci Fatih'i bulmuşken onu cumhurbaşkanı adayı yapmadan olmaz...

HAÇLILAR, BİZANS VE İKİNCİ FATİH

Akşener'in, İmamoğlu'nu ikinci Fatih ilan edip, İstanbul'un ikinci kez fethedildiği yönündeki sözleri problemli. Ne yani, İmamoğlu'ndan önce İstanbul, Bizans'ın elinde miydi? İmamoğlu, seçimleri kazanarak İstanbul'u Bizans'ın elinden mi kurtardı? Bu durumda Canan Kaftancıoğlu ne oluyor? Ulubatlı Hasan mı? Bir de İmamoğlu adına hutbe okutulup, para basılırsa bu iş tamam demektir. Ha bir de Ayasofya'nın camiye çevrilmesi konusu vardı ama zahmet etmesinler onu Erdoğan yaptı.