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    • 31.08.2021 16:59
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    CHP 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde Başkan Erdoğan'ın mesajı okunurken sırtını dönen Ali Narin'i partiden atacak mı?

    30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende CHP'li Ali Narin'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunurken sırtını dönmesi birçok kesimden büyük tepki toplamıştı. Konuyla ilgili CHP'den de açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, skandalı "Kadıköy ilçe başkanımızın yaptığını doğru bulmuyoruz." gibi basit bir açıklamayla geçiştirmeye çalıştı. CHP'nin Cumhurbaşkanlığı makamını ve milletin iradesini hedef alan bu çirkin tavır için gerekli adımları atarak Ali Narin'i partiden ihraç edip etmeyeceğini zaman gösterecek.

    CHP 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde Başkan Erdoğan’ın mesajı okunurken sırtını dönen Ali Narin’i partiden atacak mı?

    Kadıköy'de kaymakamlık tarafından düzenlenen 30 Ağustos törenine katılan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in törende Başkan Erdoğan'ın mesajı okunurken sırtını dönmesi büyük tepki topladı.

    CHP'Lİ ÖZTRAK BOŞ LAFLA GEÇİŞTİRDİ
    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düzenlenen törende, Başkan Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu sırada sırtını dönen CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'le ilgili, "Kadıköy ilçe başkanımızın yaptığını doğru bulmuyoruz'' dedi. Öztrak, söz konusu skandalı göstermelik ve basit bir tepki ile geçiştirmeye çalıştı.



    PARTİDEN İHRAÇ EDİLECEK Mİ?
    CHP'nin Cumhurbaşkanlığı makamını ve milletin iradesini hedef alan bu çirkin tavır için verdiği tepki tatmin etmedi. Partinin CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'le ilgili gerekli adımları atarak Narin'i ihraç edilmesi bekleniyor. CHP'nin skandala tepkisinin sözde mi kalacağı yoksa eyleme mi geçeceğini zaman gösterecek.

    AK PARTİ'DEN TEPKİ
    AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, söz konusu olaya "CHP İlçe Başkanı'nın bu çirkin eylemini şiddetle kınıyorum. Kendisini, hiç olmazsa milletimizin birlik ve beraberliğinin pekiştiği bu özel günleri sabote edip gölge düşürmekten vazgeçmeye, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhurbaşkanımıza yaptığı bu saygısızca davranıştan ötürü özür dilemeye davet ediyorum" sözleriyle tepki göstermişti.



        AKŞENER DE TEPKİLİ
        Söz konusu protestoyu Twitter hesabından paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz bu da değiliz. Birkaç gün önce bir vatandaşın muhalefet liderine verdiği tepkiyi ayıplamıştık. Şimdi, milli bir günde, hepimizin ortak bayramında bu tepki de yakışmadı" demişti.

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        Haberler Güncel CHP 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde Başkan Erdoğan'ın mesajı okunurken sırtını dönen Ali Narin'i partiden atacak mı?
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