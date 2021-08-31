CHP 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde Başkan Erdoğan’ın mesajı okunurken sırtını dönen Ali Narin’i partiden atacak mı?





PARTİDEN İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı makamını ve milletin iradesini hedef alan bu çirkin tavır için verdiği tepki tatmin etmedi. Partinin CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'le ilgili gerekli adımları atarak Narin'i ihraç edilmesi bekleniyor. CHP'nin skandala tepkisinin sözde mi kalacağı yoksa eyleme mi geçeceğini zaman gösterecek.



AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, söz konusu olaya "CHP İlçe Başkanı'nın bu çirkin eylemini şiddetle kınıyorum. Kendisini, hiç olmazsa milletimizin birlik ve beraberliğinin pekiştiği bu özel günleri sabote edip gölge düşürmekten vazgeçmeye, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhurbaşkanımıza yaptığı bu saygısızca davranıştan ötürü özür dilemeye davet ediyorum" sözleriyle tepki göstermişti.