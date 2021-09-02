Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Koca Yusufun kokpitinden meydan okudu! Terörün kökü kazınacak

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi "Koca Yusuf"un kokpitinden meydan okudu! Terörün kökü kazınacak
Son dakika haberine göre Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin gerçekleştirdiği uçuşla başladı. Akar'ın birinci pilot koltuğuna oturduğu "Koca Yusuf" olarak bilinen A400M uçağı, görev uçuşunu başarıyla tamamladı. Operasyon ve insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra son olarak Afganistan'daki personelin tahliyesinde görev alan uçağa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün uçurduğu jet de eşlik etti. TSK'nın kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için sonuna kadar mücadelesine devam edeceğini vurgulayan Akar, "Ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı ile halkımızın ve sınırlarımızın güvenliği için sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2021-2022 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni'ne beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile katıldı.
Törende konuşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem yurt içi hem de sınır ötesinde önemli faaliyetler yürüttüğünü belirtti.
Akar, "Müşterek harekatın ayrılmaz temel unsurlarından biri olan Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın gerek operasyonel gerekse barış görevlerinde elde ettiği başarılar herkesin malumudur. Son olarak Afganistan'dan tahliye görevini hem teknik hem idari hem de uluslararası ilişkiler anlamında büyük bir başarıyla icra ettiniz." diye konuştu.
Türk Hava Kuvvetlerinin 110'uncu kuruluş yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Akar, "Dünyanın en köklü hava kuvvetlerinden biri olarak görevlerinizi büyük fedakarlık ve kahramanlıkla yaptınız, yapmaya devam ediyorsunuz." dedi.