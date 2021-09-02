Selim Yaşar kimdir, kaç yaşındaydı? Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar neden öldü, hastalığı neydi?

MUSTAFA SELİM YAŞAR NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, tatil için gittiği Dubai'de yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, korona virüs nedeniyle vefat etti. Tatil için gittiği Dubai'de korona virüse yakalanan ve hemen tedavi altına alınan Yaşar'ın kurtarılamadığı öğrenildi. Yaşar'ın vefatı, ailesini, iş dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. 2015 yılından beri Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Selim Yaşar, 65 yaşında, evli ve üç çocuk babasıydı.

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Selim Yaşar'ın vefatı nedeniyle Yaşar Holding'den de yazılı bir açıklama yapıldı. Yaşar'ın ani gelişen rahatsızlık sebebiyle 2 Eylül 2021 Perşembe günü sabaha karşı vefat ettiği ifade edilen açıklamada, "Cenazeye ilişkin bilgiler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Yaşar ailesine, sevenlerine ve topluluğumuza başsağlığı dileriz" denildi.

MUSTAFA SELİM YAŞAR KİMDİR?



1976 yılında Paris-Académie Arqueille Sorbonne, 1980 yılında NYU Üniversitesi ve 1981 New York - Pace Üniversitesi İşletme- Finans Bölümü'nden mezun olan Mustafa Selim Yaşar, iş hayatına 1981 yılında Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'de başladı. 8 yıl süre ile Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'de çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra, 1988-1996 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. CFO görevini üstlenirken ayrıca aynı yıllarda Boya-Kimya ve İçecek Grup Başkanlığı görevini de yerine getirdi.